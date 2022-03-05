La Repubblica сообщила об аресте недвижимости Соловьева и Усманова в Италии

Все указанные лица были внесены в санкционные списки ЕС. Это произошло после признания Россией 21 февраля независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Дополнительные персональные санкции ЕС ввел после того, как по решению президента Владимира Путина Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине в целом. ЕС, США и ряд других государств осудили этот шаг Москвы. Помимо персональных санкций, они ввели против России экономические, финансовые и секторальные ограничения.