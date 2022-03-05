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La Repubblica сообщила об аресте недвижимости Соловьева и Усманова в Италии

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Две виллы телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо, общая стоимость которых составляет примерно 8 млн евро, арестованы итальянскими властями, сообщает La Repubblica. Об этом же пишет газета Riformista.

Ранее Соловьев попал в санкционный список Евросоюза (ЕС). Ограничения подразумевают заморозку активов, в том числе блокировку имеющегося имущества, включая продажу, аренду и ипотеку.

Кроме того, в Сардинии арестована вилла основного акционера холдинга USM Алишера Усманова. Ее стоимость издания оценивают в 16-17 млн евро. Под арестом оказалась и вилла депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Олега Савченко. Она расположена в Капаннори и стоит порядка 3 млн евро.

Вдобавок итальянские власти арестовали яхту Lady M основного владельца «Севергрупп» Алексея Мордашова стоимостью примерно 65 млн евро и яхту Lena за 50 млн евро члена совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадия Тимченко.

«В настоящее время принимаются меры по замораживанию на территории Италии движимого и недвижимого имущества, принадлежащего российским субъектам, представленным в списках европейских санкций», — заявили в министерстве экономики Италии. Общую стоимость активов ведомство оценивает примерно в 140 млн евро.

Все указанные лица были внесены в санкционные списки ЕС. Это произошло после признания Россией 21 февраля независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Дополнительные персональные санкции ЕС ввел после того, как по решению президента Владимира Путина Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине в целом. ЕС, США и ряд других государств осудили этот шаг Москвы. Помимо персональных санкций, они ввели против России экономические, финансовые и секторальные ограничения.

Ранее по теме: ЕС ввел новые персональные санкции против российских политиков и бизнесменов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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