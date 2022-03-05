La Repubblica сообщила об аресте недвижимости Соловьева и Усманова в Италии
Ранее Соловьев попал в санкционный список Евросоюза (ЕС). Ограничения подразумевают заморозку активов, в том числе блокировку имеющегося имущества, включая продажу, аренду и ипотеку.
Кроме того, в Сардинии арестована вилла основного акционера холдинга USM Алишера Усманова. Ее стоимость издания оценивают в 16-17 млн евро. Под арестом оказалась и вилла депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Олега Савченко. Она расположена в Капаннори и стоит порядка 3 млн евро.
Вдобавок итальянские власти арестовали яхту Lady M основного владельца «Севергрупп» Алексея Мордашова стоимостью примерно 65 млн евро и яхту Lena за 50 млн евро члена совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадия Тимченко.
«В настоящее время принимаются меры по замораживанию на территории Италии движимого и недвижимого имущества, принадлежащего российским субъектам, представленным в списках европейских санкций», — заявили в министерстве экономики Италии. Общую стоимость активов ведомство оценивает примерно в 140 млн евро.
Все указанные лица были внесены в санкционные списки ЕС. Это произошло после признания Россией 21 февраля независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Дополнительные персональные санкции ЕС ввел после того, как по решению президента Владимира Путина Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине в целом. ЕС, США и ряд других государств осудили этот шаг Москвы. Помимо персональных санкций, они ввели против России экономические, финансовые и секторальные ограничения.