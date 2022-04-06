Песков не исключил разрыва дипломатических отношений с западными странами
Москва может разорвать дипломатические отношения с западными странами, если они продолжат высылать российских дипломатов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI.
«Да, если практика высылки наших дипломатов продолжится, такой потенциальный риск есть, так как каждый день мы сталкиваемся с подобными враждебными действиями. Высылка дипломатов — это решение, которое закрывает окно дипломатических отношений», — ответил Песков на вопрос, есть ли возможность разрыва дипломатических отношений России с Францией и другими странами (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что сохранять дипломатические отношения необходимо, особенно в нынешних условиях.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что речь о закрытии посольств России в Европе не идет, однако Москва будет отвечать на высылки дипломатов по принципу взаимности. Россия определится с конкретными решениями, исходя из своих интересов, сообщили «РИА Новости».
3 апреля Reuters и AFP, а также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали кадры из города Буча в Киевской области, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских войск в Буче. Минобороны России опровергло обвинения и назвало видеозаписи провокацией, сделанной уже после ухода российских военных из города с целью очернения России.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя в свою очередь отметил, что факт вывода российских войск из Бучи подтвердил на следующий день мэр города Анатолий Федорук, в то время как видеозапись с телами на улицах населенного пункта появилась 3 апреля.
После появления фотографий и видеоматериалов из украинской Бучи 3 апреля этого года о высылке дипломатов России сообщили Германия, Франция, Дания, Италия и др. Германия объявила персонами нон грата 40 сотрудников российского посольства и консульства, Франция — 35, Дания — 15, а Италия — 30 российских сотрудников диппредставительства.