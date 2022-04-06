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Песков не исключил разрыва дипломатических отношений с западными странами

Ведомости

Москва может разорвать дипломатические отношения с западными странами, если они продолжат высылать российских дипломатов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI.

«Да, если практика высылки наших дипломатов продолжится, такой потенциальный риск есть, так как каждый день мы сталкиваемся с подобными враждебными действиями. Высылка дипломатов — это решение, которое закрывает окно дипломатических отношений», — ответил Песков на вопрос, есть ли возможность разрыва дипломатических отношений России с Францией и другими странами (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что сохранять дипломатические отношения необходимо, особенно в нынешних условиях.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что речь о закрытии посольств России в Европе не идет, однако Москва будет отвечать на высылки дипломатов по принципу взаимности. Россия определится с конкретными решениями, исходя из своих интересов, сообщили «РИА Новости».

3 апреля Reuters и AFP, а также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали кадры из города Буча в Киевской области, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских войск в Буче. Минобороны России опровергло обвинения и назвало видеозаписи провокацией, сделанной уже после ухода российских военных из города с целью очернения России.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в свою очередь отметил, что факт вывода российских войск из Бучи подтвердил на следующий день мэр города Анатолий Федорук, в то время как видеозапись с телами на улицах населенного пункта появилась 3 апреля.

После появления фотографий и видеоматериалов из украинской Бучи 3 апреля этого года о высылке дипломатов России сообщили Германия, Франция, Дания, Италия и др. Германия объявила персонами нон грата 40 сотрудников российского посольства и консульства, Франция — 35, Дания — 15, а Италия — 30 российских сотрудников диппредставительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных