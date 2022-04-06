Песков не исключил разрыва дипломатических отношений с западными странами

«Да, если практика высылки наших дипломатов продолжится, такой потенциальный риск есть, так как каждый день мы сталкиваемся с подобными враждебными действиями. Высылка дипломатов — это решение, которое закрывает окно дипломатических отношений», — ответил Песков на вопрос, есть ли возможность разрыва дипломатических отношений России с Францией и другими странами (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что сохранять дипломатические отношения необходимо, особенно в нынешних условиях.