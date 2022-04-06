Дипломаты ЕС не смогли согласовать новые экономические санкции против России
Дипломаты стран Евросоюза не смогли согласовать введение нового пакета экономических санкций в отношении России, сообщает Reuters. В качестве причины агентство указало технические вопросы.
«Дипломаты ЕС не смогли договориться в среду о новых санкциях против России, которые были предложены Еврокомиссией, так как необходимо было решить технические вопросы, в том числе о том, повлияет ли запрет на уголь на действующие контракты», — пишет агентство.
5 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила новые ограничительные меры против России после публикации фотографий и видеозаписей из украинского города Буча. На них, как отмечало Reuters, запечатлены мертвые мирные жители. Минобороны, МИД России и пресс-секретарь президента РФ эту информацию назвали провокацией, фейком и «хорошо срежессированным шоу».
Санкции, предложенные Еврокомиссией, включают в себя запрет на импорт угля из России. полный запрет на операции четырех «ключевых российских банков», а также, в числе прочего, запрет российским судам заходить в порты ЕС, за исключением судов с товарами первой необходимости, продовольствием, гуманитарной помощью и энергоносителями. При этом Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что страны Евросоюза работают над дополнительными санкциями, в том числе в отношении импорта нефти.