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Дипломаты ЕС не смогли согласовать новые экономические санкции против России

Ведомости

Дипломаты стран Евросоюза не смогли согласовать введение нового пакета экономических санкций в отношении России, сообщает Reuters. В качестве причины агентство указало технические вопросы.

«Дипломаты ЕС не смогли договориться в среду о новых санкциях против России, которые были предложены Еврокомиссией, так как необходимо было решить технические вопросы, в том числе о том, повлияет ли запрет на уголь на действующие контракты», — пишет агентство.

5 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила новые ограничительные меры против России после публикации фотографий и видеозаписей из украинского города Буча. На них, как отмечало Reuters, запечатлены мертвые мирные жители. Минобороны, МИД России и пресс-секретарь президента РФ эту информацию назвали провокацией, фейком и «хорошо срежессированным шоу».

Санкции, предложенные Еврокомиссией, включают в себя запрет на импорт угля из России. полный запрет на операции четырех «ключевых российских банков», а также, в числе прочего, запрет российским судам заходить в порты ЕС, за исключением судов с товарами первой необходимости, продовольствием, гуманитарной помощью и энергоносителями. При этом Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что страны Евросоюза работают над дополнительными санкциями, в том числе в отношении импорта нефти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных