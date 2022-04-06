Дипломаты ЕС не смогли согласовать новые экономические санкции против России

Санкции, предложенные Еврокомиссией, включают в себя запрет на импорт угля из России. полный запрет на операции четырех «ключевых российских банков», а также, в числе прочего, запрет российским судам заходить в порты ЕС, за исключением судов с товарами первой необходимости, продовольствием, гуманитарной помощью и энергоносителями. При этом Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что страны Евросоюза работают над дополнительными санкциями, в том числе в отношении импорта нефти.