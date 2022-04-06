Минфин США заявил о невозможности исключить Россию из МВФ
Исключение России из Международного валютного фонда (МВФ), учитывая правила, невозможно, заявила глава минфина США Джанет Йеллен на слушаниях в комитете палаты представителей.
«Россия — участник МВФ... Большинство членов МВФ согласны, что действия России ужасают. Но (ситуация. — Ред.) не выглядит так, что возможно исключить Россию, учитывая правила», — заявила Йеллен (цитата по «РИА Новости»).
Ранее сегодня AFP сообщило со ссылкой на источник, что Генассамблея ООН 7 апреля проведет голосование по временной приостановке членства России в Совете ООН по правам человека. Голосование пройдет в 17:00 мск.
Ранее Россия приняла решение выйти из Совета Европы. После Европейский суд по правам человека заявил, что Россия выйдет из Европейской конвенции по правам человека 16 сентября. До этого времени ЕСПЧ продолжит рассматривать заявления против РФ.
Выход России из международных организаций происходит на фоне спецоперации на Украине, а также после публикации 3 апреля фото и видео из украинской Бучи, которые якобы доказывают причастность российских военных к преступлениям против мирных жителей. Минобороны РФ отвергло обвинения и назвало случившееся провокацией, организованной после выхода российских военных из города для того, чтобы очернить Россию.