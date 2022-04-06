Минфин США заявил о невозможности исключить Россию из МВФ

Выход России из международных организаций происходит на фоне спецоперации на Украине, а также после публикации 3 апреля фото и видео из украинской Бучи, которые якобы доказывают причастность российских военных к преступлениям против мирных жителей. Минобороны РФ отвергло обвинения и назвало случившееся провокацией, организованной после выхода российских военных из города для того, чтобы очернить Россию.