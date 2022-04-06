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Байден одобрил выделение очередного пакета военной помощи Украине

Ведомости

Президент США Джо Байден заявил, что 6 апреля подписал указ о выделении нового пакета военной помощи Украине, в который вошли противотанковые комплексы Javelin.

«Сегодня я подписал еще один пакет помощи, он предполагает отправку Украине ракет Javelin, способных поражать танки и бронированную технику», — заявил Байден (цитата по «РИА Новости»). По его словам, Киеву ежедневно поставляют «передовые вооружения и боеприпасы».

Байден отметил, что конфликт на Украине может продолжаться достаточно долго, и подтвердил готовность и дальше оказывать поддержку стране на военном, экономическом и других направлениях.

На фоне спецоперации России на Украине США каждую неделю объявляют о выделении дополнительной военной помощи для Киева. В середине марта Байден заявил о предоставлении рекордного пакета помощи стоимостью около $800 млн. Поставки в рамках этого пакета уже начались и продлятся до середины апреля.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оружия, которое западные страны поставляют Украине, недостаточно для того, чтобы помешать выполнению целей спецоперации российских войск.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных