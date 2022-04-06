Минобороны России заявило о подготовке Киевом провокации с хлором
Спецслужбы Украины планируют взорвать хранилище со 120 т хлора на территории «Химпрома» в Харьковской области, чтобы обвинить в этом Россию, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«По подтвержденной информации, в городе Первомайский Харьковской области украинскими спецслужбами готовится крупная провокация с использованием отравляющих веществ. На территории производственного объединения «Химпром» сотрудниками СБУ заминировано хранилище со 120 т хлора. Данное хранилище планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей», — заявил Конашенков.
Он рассказал, что российские войска уничтожили высокоточными ракетами наземного базирования командный пункт 56-1 отдельной мотопехотной бригады ВСУ и базу националистов в Донецкой области. Ракетами воздушного базирования была уничтожена топливная база в Харьковской области, с которой горючее поставлялось ВСУ. Также в Харьковской области российские военные уничтожили скопление военной техники и вооружения, которое поставили на Украину из-за границы.
В течение дня ВС России уничтожили артиллерийскую батарею, два склада материально-технического обеспечения, 9 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ. Также средства ПВО сбили в воздухе беспилотник «Байрактар ТБ-2».
За время проведения спецоперации на Украине российские военные уничтожили 125 самолетов, 93 вертолета, 408 беспилотников, 227 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 216 установок реактивных систем залпового огня, 862 орудия полевой артиллерии и миномета, 1888 единиц специальной военной автомобильной техники.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.