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Минобороны сообщило об уничтожении четырех баз хранения горючего для ВСУ

Ведомости

ВС России высокоточными ракетами с воздуха и моря уничтожили четыре базы хранения горюче-смазочных материалов, которые поставляли топливо украинским силам в Донбассе, под Харьковом и Николаевом, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного и морского базирования в течение ночи уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Николаев, Запорожье, Харьков и Чугуев, с которых осуществлялось снабжение топливом украинских группировок войск под Харьковом, Николаевом и в Донбассе», — заявил Конашенков.

Он рассказал, что российская авиация поразила 29 военных объектов ВСУ, в том числе два командных пункта, радиолокатор подсветки целей и наведения ЗРК С-300, семь артиллерийских батарей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, 10 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ.  Также средства ПВО сбили в воздухе пять украинских беспилотников, а подразделения ДНР полностью зачистили от националистов населенный пункт Сладкое, отметил Конашенков.

По последним данным на 7 апреля, с начала спецоперации на Украине 24 февраля российские войска уничтожили 125 самолетов, 93 вертолета, 413 беспилотников, 227 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 218 установок реактивных систем залпового огня, 866 орудий полевой артиллерии и минометов, 1984 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных