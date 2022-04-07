Минобороны сообщило об уничтожении четырех баз хранения горючего для ВСУ
ВС России высокоточными ракетами с воздуха и моря уничтожили четыре базы хранения горюче-смазочных материалов, которые поставляли топливо украинским силам в Донбассе, под Харьковом и Николаевом, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного и морского базирования в течение ночи уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Николаев, Запорожье, Харьков и Чугуев, с которых осуществлялось снабжение топливом украинских группировок войск под Харьковом, Николаевом и в Донбассе», — заявил Конашенков.
Он рассказал, что российская авиация поразила 29 военных объектов ВСУ, в том числе два командных пункта, радиолокатор подсветки целей и наведения ЗРК С-300, семь артиллерийских батарей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, 10 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ. Также средства ПВО сбили в воздухе пять украинских беспилотников, а подразделения ДНР полностью зачистили от националистов населенный пункт Сладкое, отметил Конашенков.
По последним данным на 7 апреля, с начала спецоперации на Украине 24 февраля российские войска уничтожили 125 самолетов, 93 вертолета, 413 беспилотников, 227 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 218 установок реактивных систем залпового огня, 866 орудий полевой артиллерии и минометов, 1984 единицы специальной военной автомобильной техники.