Минобороны сообщило об уничтожении четырех баз хранения горючего для ВСУ

Он рассказал, что российская авиация поразила 29 военных объектов ВСУ, в том числе два командных пункта, радиолокатор подсветки целей и наведения ЗРК С-300, семь артиллерийских батарей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, 10 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ. Также средства ПВО сбили в воздухе пять украинских беспилотников, а подразделения ДНР полностью зачистили от националистов населенный пункт Сладкое, отметил Конашенков.