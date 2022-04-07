Лавров обвинил Украину в отходе от достигнутых в Стамбуле договоренностей
Украинская сторона в рамках переговорного процесса с Россией представила проект соглашения, в котором Киев отошел от зафиксированных 29 марта положений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого передает «РИА Новости». По его словам, Киев ранее согласился, что требуемые им гарантии безопасности не будут распространяться на Крым.
«Вчера украинская сторона представила в переговорную группу свой проект соглашения, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта», — сказал он. «Напомню, в том стамбульском документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь. Во вчерашнем же проекте эта четкая констатация отсутствует», — добавил министр.
Кроме того, как заявил Лавров, Киев изменил положение о проведении военных учений: согласно документам по итогам переговоров 29 марта, Украина брала на себя обязательство согласовывать любые военные учения с участием иностранных контингентов со странами-гарантами, включая Россию. Глава российского дипведомства отметил, что Украина, предложив свой вариант соглашения с Россией, показала свою недоговороспособность.
«Недоговороспособность в очередной раз характеризует истинные замыслы Киева, его линию на затягивание и даже подрыв переговоров через отход от достигаемых пониманий. Киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, которые толкают президента Зеленского на продолжение боевых действий», — заявил Лавров.
Тем не менее, российский министр заверил в продолжении переговорного процесса между Москвой и Киевом. Россия намерена продвигать свой проект соглашения с Украиной, «в котором в четком и полном объеме все наши изначальные ключевые позиции и требования».
Очередной очный раунд переговоров Москвы и Киева прошел в Стамбуле 29 марта, далее переговоры продолжились в онлайн-формате. В Стамбуле украинская делегация передала российской письменные предложения по мирному соглашению, в которых предлагалось установить внеблоковый и безъядерный статус Украины в обмен на международные гарантии безопасности. В ответ российская сторона заявила о сокращении боевых действий на Киевском и Черниговском направлениях.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.