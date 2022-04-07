Лукашенко рассказал об операции по освобождению белоруссов на Украине
Белоруссия провела на территории Украины специальную операцию по освобождению своих граждан, заявил президент республики Александр Лукашенко.
По словам Лукашенко, на Украине начали «захватывать водителей автомобилей». «Арестовали полторы тысячи наших вагонов, захватили наши автомобили и до сотни, по-моему, наших ребят, которые управляли этими фурами. Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести специальную операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили», — подчеркнул глава республики (цитата по «БелТА»).
Лукашенко не стал вдаваться в подробности, однако поручил председателю КГБ Ивану Тертелю представить к государственным наградам всех, кто был задействован в этой операции. «Если там у нас один, два, три, пять человек где-то остались, надо жестко поставить условия, что если это не будет сделано, мы уже ответим по-другому. Они очень многим рискуют», — подчеркнул президент.
Лукашенко также затронул тему мирных переговоров российской и украинской делегаций. По его мнению, переговорный процесс невозможен без представления позиции Белоруссии. «Не может быть переговоров без участия Белоруссии. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там, на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Белоруссии», — заключил он.
Ранее сегодня Лукашенко заявил, что перенос российско-украинских переговоров из Белоруссии в Турцию произошел вследствие давления Запада на Украину. «Стамбул — это давление запада на Украину ни в коем случае не ехать в Беларусь. Им не нужна была миротворческая миссия в Белоруссии», — подчеркивал глава государства. Он отметил, что белорусская сторона не настаивает на своей площадке, отметив, что «главное, чтобы был результат».
Очередной очный раунд переговоров Москвы и Киева прошел в Стамбуле 29 марта, далее переговоры продолжились в онлайн-формате. В Стамбуле украинская делегация передала российской письменные предложения по мирному соглашению, в которых, в частности, предлагалось установить внеблоковый и безъядерный статус Украины в обмен на международные гарантии безопасности. В ответ российская сторона заявила о сокращении боевых действий на Киевском и Черниговском направлениях.