Лукашенко рассказал об операции по освобождению белоруссов на Украине

Лукашенко не стал вдаваться в подробности, однако поручил председателю КГБ Ивану Тертелю представить к государственным наградам всех, кто был задействован в этой операции. «Если там у нас один, два, три, пять человек где-то остались, надо жестко поставить условия, что если это не будет сделано, мы уже ответим по-другому. Они очень многим рискуют», — подчеркнул президент.