Европарламент потребовал ввести эмбарго на импорт газа, нефти и угля из России
Евродепутаты большинством голосов приняли резолюцию, призывающую Евросоюз ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти, угля и ядерного топлива, следует из сообщения на сайте органа.
Решение принято 413 голосами евродепутатов. Против голосовали 93 парламентария, 46 в голосовании не участвовали. «Европарламент требует немедленного введения эмбарго на поставки газа, нефти, угля и ядерного топлива из России», — говорится в сообщении. Резолюции Европарламента не имеют обязательного характера для исполнительных органов ЕС и носят лишь рекомендательный характер.
«Существующие санкции теперь должны быть эффективно применены на всей территории ЕС и международными союзниками в приоритетном порядке», — подчеркивается в заявлении. Евродепутаты также призывают лидеров ЕС исключить Россию из G20 и других международных организаций, таких как Совет ООН по правам человека, Интерпол, Всемирная торговая организация (ВТО), ЮНЕСКО и др.
Ранее страны «большой семерки» (G7) в своем совместном заявлении отметили, что санкционное давление против России будет усиливаться. «Мы будем работать вместе, чтобы пресекать любые попытки обойти санкции или помочь России иным способом. Мы предпринимаем дальнейшие шаги, чтобы ускорить планы по снижению нашей зависимости от российских энергоносителей, и будем работать над этой целью вместе», — подчеркивается в заявлении.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, в свою очередь, заявил, что министры иностранных дел организации обсудят введение нефтяного эмбарго против России 11 апреля. 7 апреля Reuters сообщило, что дипломаты стран Евросоюза не смогли согласовать введение нового пакета экономических санкций в отношении России. В качестве причины агентство указало технические вопросы, в том числе о том, повлияет ли запрет на уголь на действующие контракты.
5 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила новые ограничительные меры против России после публикации фотографий и видеозаписей из украинского города Буча. На них, как отмечало Reuters, запечатлены мертвые мирные жители. Минобороны, МИД России и пресс-секретарь президента России эту информацию назвали провокацией, фейком и «хорошо срежессированным шоу».
Санкции, предложенные Еврокомиссией, включают в себя запрет на импорт угля из России, полный запрет на операции четырех «ключевых российских банков», а также, в числе прочего, запрет российским судам заходить в порты ЕС, за исключением судов с товарами первой необходимости, продовольствием, гуманитарной помощью и энергоносителями. Об усилении санкций против России накануне объявили США и Великобритания.