Европарламент потребовал ввести эмбарго на импорт газа, нефти и угля из России

Ранее страны «большой семерки» (G7) в своем совместном заявлении отметили, что санкционное давление против России будет усиливаться. «Мы будем работать вместе, чтобы пресекать любые попытки обойти санкции или помочь России иным способом. Мы предпринимаем дальнейшие шаги, чтобы ускорить планы по снижению нашей зависимости от российских энергоносителей, и будем работать над этой целью вместе», — подчеркивается в заявлении.