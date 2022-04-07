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Глава Пентагона рассказал, что больше месяца не может связаться с Шойгу

Ведомости

Глава минобороны США Ллойд Остин рассказал, что с февраля безуспешно пытается связаться со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

«Председатель [комитета начальников штабов ВС США Марк] Милли и я регулярно пытаемся связаться с нашими коллегами в России, чтобы обеспечить продолжение диалога... с середины февраля. Мы не очень в этом преуспели, потому что русские не отвечают», — сказал он на бюджетных слушаниях в американском сенате (цитата по «РИА Новости»).

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 24 марта говорил, что взаимодействие между руководителями оборонных ведомств США и России «жизненно важно», но российская сторона якобы отказывается от участия в диалоге.

На прошлой неделе Пентагон заявил о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере $300 млн. До этого сенат США принял пакет финансирования правительства на текущий финансовый год, в который включена гуманитарная, военная и экономическая помощь Украине в размере около $13,6 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных