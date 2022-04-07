Глава Пентагона рассказал, что больше месяца не может связаться с Шойгу
Глава минобороны США Ллойд Остин рассказал, что с февраля безуспешно пытается связаться со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.
«Председатель [комитета начальников штабов ВС США Марк] Милли и я регулярно пытаемся связаться с нашими коллегами в России, чтобы обеспечить продолжение диалога... с середины февраля. Мы не очень в этом преуспели, потому что русские не отвечают», — сказал он на бюджетных слушаниях в американском сенате (цитата по «РИА Новости»).
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 24 марта говорил, что взаимодействие между руководителями оборонных ведомств США и России «жизненно важно», но российская сторона якобы отказывается от участия в диалоге.
На прошлой неделе Пентагон заявил о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере $300 млн. До этого сенат США принял пакет финансирования правительства на текущий финансовый год, в который включена гуманитарная, военная и экономическая помощь Украине в размере около $13,6 млрд.