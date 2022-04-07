Глава Пентагона рассказал, что больше месяца не может связаться с Шойгу

«Председатель [комитета начальников штабов ВС США Марк] Милли и я регулярно пытаемся связаться с нашими коллегами в России, чтобы обеспечить продолжение диалога... с середины февраля. Мы не очень в этом преуспели, потому что русские не отвечают», — сказал он на бюджетных слушаниях в американском сенате (цитата по «РИА Новости»).