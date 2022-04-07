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Генассамблея ООН одобрила исключение России из Совета по правам человека

Ведомости

Генеральная ассамблея ООН приостановила участие России в Совете ООН по правам человека. Об этом говорится в сообщении организации, опубликованном в Twitter.

«За» проголосовали 93 страны, «против» — 24 страны, еще 58 стран воздержались. Согласно действующему уставу, Генассамблея может исключить государство из состава СПЧ большинством в две трети голосов.

Голосование Генассамблеи ООН прошло после обвинений России в преступлениях против мирных жителей украинской Бучи. Администрация США сообщала, что будет добиваться исключения России из СПЧ ООН по распоряжению президента страны Джо Байдена.

3 апреля были опубликованы фото и видео, которые якобы доказывают причастность российских военных к этим преступлениям. Минобороны России опровергло обвинения и назвало публикацию видео провокацией, организованной после вывода российских войск из города для того, чтобы очернить страну.

Россия дважды запрашивала экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Буче, но Великобритания – страна-председатель Совбеза – отказала в этом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доказательств непричастности России к произошедшему в Буче достаточно, чтобы снять с нее обвинения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к независимому расследованию событий в Буче.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных