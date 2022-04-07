Генассамблея ООН одобрила исключение России из Совета по правам человека
Генеральная ассамблея ООН приостановила участие России в Совете ООН по правам человека. Об этом говорится в сообщении организации, опубликованном в Twitter.
«За» проголосовали 93 страны, «против» — 24 страны, еще 58 стран воздержались. Согласно действующему уставу, Генассамблея может исключить государство из состава СПЧ большинством в две трети голосов.
Голосование Генассамблеи ООН прошло после обвинений России в преступлениях против мирных жителей украинской Бучи. Администрация США сообщала, что будет добиваться исключения России из СПЧ ООН по распоряжению президента страны Джо Байдена.
3 апреля были опубликованы фото и видео, которые якобы доказывают причастность российских военных к этим преступлениям. Минобороны России опровергло обвинения и назвало публикацию видео провокацией, организованной после вывода российских войск из города для того, чтобы очернить страну.
Россия дважды запрашивала экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Буче, но Великобритания – страна-председатель Совбеза – отказала в этом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доказательств непричастности России к произошедшему в Буче достаточно, чтобы снять с нее обвинения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к независимому расследованию событий в Буче.