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ЕС принял пятый пакет санкций в отношении России

Ведомости

Евросоюз принял пятый пакет санкций в отношении России в связи со спецоперацией на Украине, говорится на сайте Еврокомиссии. В ЕК отметили, что новые ограничения носят «более широкий и резкий характер», поэтому «еще глубже врезаются в российскую экономику».

В пакет санкций вошли:

  • Запрет на импорт всех видов угля из России. В ЕК отметили, что это затронет около 25% всего экспорта угля России и составит около 8 млрд евро потерь для страны в год;

  • Полный запрет на операции и замораживание активов четырех «крупнейших российских банков» ; запрет на предоставление России услуг в области криптовалюты и запрет на консультации по трастам для богатых россиян;

  • Полный запрет для российских и белорусских грузовых автомобильных операторов, которые работают в ЕС, за исключением поставок предметов первой необходимости, гуманитарной помощи и энергоносителей;

  • Запрет на экспорт на сумму 10 млрд евро передовых полупроводников, «чувствительного оборудования», транспорта и химикатов, в том числе катализаторов, которые используются в нефтеперерабатывающей промышленности, авиатоплива и топливных присадок;

  • Продление запрета на импорт в ЕС из России цемента, изделий из резины, древесины, алкоголя, высококачественных морепродуктов и мер по борьбе с импортом калия из Белоруссии. 

  • Исключение росийских компаний из участия в госконтрактах в ЕС, за исключением ситуаций, когда нет подходящей альтернативы; ограничение финансовой и нефинансовой поддержки российских госкомпаний и контролируемых РФ компаний в рамках программ ЕС, Евратома и государств-членов союза. 

  • Запрет на экспорт банкнот всех официальных валют ЕС и продажу переводных ценных бумаг. 

  • Также ЕС включил в санкционные списки еще 217 физических и 18 юридических лиц из России, в том числе 179 человек из органов власти ДНР и ЛНР. Еврокомиссия работает над дополнительными предложениями по санкциям, а том числе в отношении импорта нефти. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных