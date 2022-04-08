ЕС принял пятый пакет санкций в отношении России
Евросоюз принял пятый пакет санкций в отношении России в связи со спецоперацией на Украине, говорится на сайте Еврокомиссии. В ЕК отметили, что новые ограничения носят «более широкий и резкий характер», поэтому «еще глубже врезаются в российскую экономику».
В пакет санкций вошли:
Запрет на импорт всех видов угля из России. В ЕК отметили, что это затронет около 25% всего экспорта угля России и составит около 8 млрд евро потерь для страны в год;
Полный запрет на операции и замораживание активов четырех «крупнейших российских банков» ; запрет на предоставление России услуг в области криптовалюты и запрет на консультации по трастам для богатых россиян;
Полный запрет для российских и белорусских грузовых автомобильных операторов, которые работают в ЕС, за исключением поставок предметов первой необходимости, гуманитарной помощи и энергоносителей;
Запрет на экспорт на сумму 10 млрд евро передовых полупроводников, «чувствительного оборудования», транспорта и химикатов, в том числе катализаторов, которые используются в нефтеперерабатывающей промышленности, авиатоплива и топливных присадок;
Продление запрета на импорт в ЕС из России цемента, изделий из резины, древесины, алкоголя, высококачественных морепродуктов и мер по борьбе с импортом калия из Белоруссии.
Исключение росийских компаний из участия в госконтрактах в ЕС, за исключением ситуаций, когда нет подходящей альтернативы; ограничение финансовой и нефинансовой поддержки российских госкомпаний и контролируемых РФ компаний в рамках программ ЕС, Евратома и государств-членов союза.
Запрет на экспорт банкнот всех официальных валют ЕС и продажу переводных ценных бумаг.
Также ЕС включил в санкционные списки еще 217 физических и 18 юридических лиц из России, в том числе 179 человек из органов власти ДНР и ЛНР. Еврокомиссия работает над дополнительными предложениями по санкциям, а том числе в отношении импорта нефти.