ЕС принял пятый пакет санкций в отношении России

Запрет на импорт всех видов угля из России. В ЕК отметили, что это затронет около 25% всего экспорта угля России и составит около 8 млрд евро потерь для страны в год;

Полный запрет на операции и замораживание активов четырех «крупнейших российских банков» ; запрет на предоставление России услуг в области криптовалюты и запрет на консультации по трастам для богатых россиян;

Полный запрет для российских и белорусских грузовых автомобильных операторов, которые работают в ЕС, за исключением поставок предметов первой необходимости, гуманитарной помощи и энергоносителей;

Запрет на экспорт на сумму 10 млрд евро передовых полупроводников, «чувствительного оборудования», транспорта и химикатов, в том числе катализаторов, которые используются в нефтеперерабатывающей промышленности, авиатоплива и топливных присадок;

Продление запрета на импорт в ЕС из России цемента, изделий из резины, древесины, алкоголя, высококачественных морепродуктов и мер по борьбе с импортом калия из Белоруссии.

Исключение росийских компаний из участия в госконтрактах в ЕС, за исключением ситуаций, когда нет подходящей альтернативы; ограничение финансовой и нефинансовой поддержки российских госкомпаний и контролируемых РФ компаний в рамках программ ЕС, Евратома и государств-членов союза.

Запрет на экспорт банкнот всех официальных валют ЕС и продажу переводных ценных бумаг.