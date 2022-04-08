ФОМ: доверие Путину выросло до 82%
ФОМ и ВЦИОМ опубликовали данные опросов об уровне одобрения президента и других государственных институтов. Согласно результату последнего опроса ФОМа, число людей, которые считают, что на своем посту Владимир Путин работает «скорее хорошо», составляет 82%, скорее плохо – 9%.
Опрос проводился 1–3 апреля среди 1500 респондентов. Неделей ранее о «скорее плохой» работе президента говорили 9% опрошенных, а о «скорее хорошей» – 79%. До начала военной спецоперации на Украине деятельность главы государства поддерживало 64% респондентов, а не поддерживал 21% опрошенных.
По данным последнего опроса ВЦИОМа, показатель одобрения деятельности президента составил 78,9%. Неделей ранее он составлял 79%. Перед началом военной спецоперации на Украине – 64,3%. Методика опроса у ВЦИОМа иная, чем у ФОМа: социологи предлагают один вопрос: «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность (президента, главы правительства и т. д. – "Ведомости")?»
Как ранее пояснял гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров, в условиях спецоперации на Украине происходит консолидация людей. «Сейчас происходит так называемое объединение вокруг флага. Когда страна вступает в вооруженный конфликт, рейтинги правящих сил всегда растут. То же самое было и в 2014 г.», – говорил Федоров.