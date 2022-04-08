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ФОМ: доверие Путину выросло до 82%

Ведомости

ФОМ и ВЦИОМ опубликовали данные опросов об уровне одобрения президента и других государственных институтов. Согласно результату последнего опроса ФОМа, число людей, которые считают, что на своем посту Владимир Путин работает «скорее хорошо», составляет 82%, скорее плохо – 9%.

Опрос проводился 1–3 апреля среди 1500 респондентов. Неделей ранее о «скорее плохой» работе президента говорили 9% опрошенных, а о «скорее хорошей» – 79%. До начала военной спецоперации на Украине деятельность главы государства поддерживало 64% респондентов, а не поддерживал 21% опрошенных.

По данным последнего опроса ВЦИОМа, показатель одобрения деятельности президента составил 78,9%. Неделей ранее он составлял 79%. Перед началом военной спецоперации на Украине – 64,3%. Методика опроса у ВЦИОМа иная, чем у ФОМа: социологи предлагают один вопрос: «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность (президента, главы правительства и т. д. – "Ведомости")?»

Как ранее пояснял гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров, в условиях спецоперации на Украине происходит консолидация людей. «Сейчас происходит так называемое объединение вокруг флага. Когда страна вступает в вооруженный конфликт, рейтинги правящих сил всегда растут. То же самое было и в 2014 г.», – говорил Федоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных