Медведев допустил полный разрыв дипотношений с рядом стран

«По сути, как и говорят наши оппоненты, это объявление экономической войны. С учетом всей совокупности правовых и политических обстоятельств можно сделать вывод, что санкции в нынешней ситуации могут быть квалифицированы как акт агрессии в отношении Российской Федерации, как одна из форм гибридной войны», — отметил зампред Совбеза. В таком случае Россия располагает правом на на индивидуальную и коллективную оборону, которым она и воспользуется «в тех формах и пределах, которые посчитает уместными».