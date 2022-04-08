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Медведев допустил полный разрыв дипотношений с рядом стран

Ведомости

Россия может понизить уровень дипломатических отношений с рядом государств или полностью разорвать их, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Незаконные санкции всегда порождают деградацию системы международного права. Нынешние беспрецедентные по широте, охвату и степени циничности меры незаконного воздействия вызовут дальнейший коллапс всех международных институтов, включая прежде всего ООН, и тотальное пренебрежение нормами международного права», — сказал Медведев.

Он также напомнил о решении Генассамблеи ООН приостановить участие России в Совете ООН по правам человека, принятом 7 апреля. «Он (Совет ООН по правам человека. — Ред.) утратил для России свою легитимность. Дипломатические отношения также зайдут в полный тупик, их уровень с рядом государств будет понижен или произойдет их полный разрыв», — подчеркнул он.

Кроме этого, Медведев заявил о возможности квалифицировать санкции против РФ как акт международной агрессии, в частности, в случае, когда ограничительные меры направлены на подрыв экономической независимости государства и, как следствие, — государственного суверенитета.

«По сути, как и говорят наши оппоненты, это объявление экономической войны. С учетом всей совокупности правовых и политических обстоятельств можно сделать вывод, что санкции в нынешней ситуации могут быть квалифицированы как акт агрессии в отношении Российской Федерации, как одна из форм гибридной войны», — отметил зампред Совбеза. В таком случае Россия располагает правом на на индивидуальную и коллективную оборону, которым она и воспользуется «в тех формах и пределах, которые посчитает уместными».

7 апреля постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый, пятый пакет санкций против России. Он, в частности, включает полный запрет на импорт угля из России. Кроме того, новые санкции включают запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков. До этого санкции против России неоднократно вводили и ужесточали США, Канада, Великобритания и некоторые их союзники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных