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Макрон заявил о готовности ЕC ввести новые санкции против России

Ведомости

Европейские страны готовы расширить санкции против России, написал президент Франции Эммануэль Макрон в своем Twitter-аккаунте.

«Как европейцы мы принимаем новые санкции. И мы продолжаем поддерживать Украину в гуманитарном, военном и финансовом плане», - сообщил глава государства.

Макрон возмутился тем, что украинцам приходится бежать из родных городов из-за сложившейся ситуации. Он заявил, что приветствует всех жителей, которым пришлось покинуть страну, а также выразил соболезнования семьям погибших в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске.

Ранее представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что при ракетном ударе ВСУ по вокзалу в Краматорске 30 человек погибли и около 100 пострадали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские войска не используют ракеты «Точка У», которые были применены украинской армией при осуществлении данной атаки. В Минобороны России в свою очередь подчеркнули, что удар нанесен ракетным дивизионом украинской армии из района города Доброполье в 45 км к юго-западу от Краматорска.

7 апреля постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый, пятый пакет санкций против России. Он, в частности, включает полный запрет на импорт угля из России. Кроме того, новые санкции включают запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков. До этого санкции против России неоднократно вводили и ужесточали США, Канада, Великобритания и некоторые их союзники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных