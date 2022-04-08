Макрон заявил о готовности ЕC ввести новые санкции против России

7 апреля постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый, пятый пакет санкций против России. Он, в частности, включает полный запрет на импорт угля из России. Кроме того, новые санкции включают запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков. До этого санкции против России неоднократно вводили и ужесточали США, Канада, Великобритания и некоторые их союзники.