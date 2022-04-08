Макрон заявил о готовности ЕC ввести новые санкции против России
Европейские страны готовы расширить санкции против России, написал президент Франции Эммануэль Макрон в своем Twitter-аккаунте.
«Как европейцы мы принимаем новые санкции. И мы продолжаем поддерживать Украину в гуманитарном, военном и финансовом плане», - сообщил глава государства.
Макрон возмутился тем, что украинцам приходится бежать из родных городов из-за сложившейся ситуации. Он заявил, что приветствует всех жителей, которым пришлось покинуть страну, а также выразил соболезнования семьям погибших в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске.
Ранее представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что при ракетном ударе ВСУ по вокзалу в Краматорске 30 человек погибли и около 100 пострадали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские войска не используют ракеты «Точка У», которые были применены украинской армией при осуществлении данной атаки. В Минобороны России в свою очередь подчеркнули, что удар нанесен ракетным дивизионом украинской армии из района города Доброполье в 45 км к юго-западу от Краматорска.
7 апреля постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый, пятый пакет санкций против России. Он, в частности, включает полный запрет на импорт угля из России. Кроме того, новые санкции включают запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков. До этого санкции против России неоднократно вводили и ужесточали США, Канада, Великобритания и некоторые их союзники.