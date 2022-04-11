МИД России не рекомендовал дипломатам за рубежом выходить из посольства в одиночку
Министерство иностранных дел России регистрирует угрозы для своих дипломатов, работающих в нескольких странах, и не рекомендует им выходить из посольства по одному, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».
По его словам, дипломаты сейчас живут и работают в непростых условиях. «Есть атаки, фактически террористические атаки, против наших учреждений и против физической безопасности [дипломатов]. Сейчас мы не рекомендуем им выходить в город поодиночке», — рассказал Лавров (цитата по ТАСС).
Он отметил, что МИД еще больше обеспокоен положением за рубежом соотечественников, российских граждан и просто русских: на них регулярно совершают физические нападения. «И я знаю, что это обсуждается в западных столицах и на совещаниях западных посольств здесь [в Москве]. <...> Нам рассказывают, что выражается серьезная обеспокоенность на совещаниях послов [стран] Евросоюза в Москве тем, что происходит с проявлениями русофобии в Европе: что это неправильно и портит образ Евросоюза», — сообщил Лавров. Он добавил, что это не «портит» образ ЕС, а дополнительно делает его таким, какой он есть.
Министр заявил, что Россия будет защищать своих соотечественников, которые за границей подвергаются травле, любыми правовыми методами. Власти увеличат финансирование Фонда поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом, потому что он дает возможность нанять адвокатов для россиян за границей. По словам Лаврова, преступления в отношении россиян за рубежом являются большой проблемой.
Ранее сегодня посольство России в Италии сообщило, что 11 апреля в 6:20 здание посольства облили краской. Полиция, прибывшая на место происшествия, задержала злоумышленника. Дипломаты направили в МИД Италии вербальную ноту с требованием усилить меры безопасности и расследовать инцидент.