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МИД России не рекомендовал дипломатам за рубежом выходить из посольства в одиночку

Ведомости

Министерство иностранных дел России регистрирует угрозы для своих дипломатов, работающих в нескольких странах, и не рекомендует им выходить из посольства по одному, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, дипломаты сейчас живут и работают в непростых условиях. «Есть атаки, фактически террористические атаки, против наших учреждений и против физической безопасности [дипломатов]. Сейчас мы не рекомендуем им выходить в город поодиночке», — рассказал Лавров (цитата по ТАСС).

Он отметил, что МИД еще больше обеспокоен положением за рубежом соотечественников, российских граждан и просто русских: на них регулярно совершают физические нападения. «И я знаю, что это обсуждается в западных столицах и на совещаниях западных посольств здесь [в Москве]. <...> Нам рассказывают, что выражается серьезная обеспокоенность на совещаниях послов [стран] Евросоюза в Москве тем, что происходит с проявлениями русофобии в Европе: что это неправильно и портит образ Евросоюза», — сообщил Лавров. Он добавил, что это не «портит» образ ЕС, а дополнительно делает его таким, какой он есть. 

Министр заявил, что Россия будет защищать своих соотечественников, которые за границей подвергаются травле, любыми правовыми методами. Власти увеличат финансирование Фонда поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом, потому что он дает возможность нанять адвокатов для россиян за границей. По словам Лаврова, преступления в отношении россиян за рубежом являются большой проблемой. 

Ранее сегодня посольство России в Италии сообщило, что 11 апреля в 6:20 здание посольства облили краской. Полиция, прибывшая на место происшествия, задержала злоумышленника. Дипломаты направили в МИД Италии вербальную ноту с требованием усилить меры безопасности и расследовать инцидент. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных