Путин заявил, что изолировать Россию невозможно
Россия не планирует изолироваться: страна будет работать с партнерами, которые хотят сотрудничества с ней, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с работниками космодрома Восточный.
«Мы не собираемся изолироваться. Жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, такую огромную страну, как Россия, так точно невозможно. Поэтому мы будем работать с теми нашими партнерами, которые хотят взаимодействовать», — заявил Путин (цитата по ТАСС).
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников. Также страны ограничили экспорт товаров и технологий в Россию и импорт из нее, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов и заморозили резервы Банка России. В ответ Москва ввела санкции в отношении руководства США и ЕС.