Хорватия обязала российских дипломатов покинуть страну до 25 апреля
Хорватская сторона обязала высылаемых российских дипломатов покинуть Загреб до 25 апреля, заявил посол России в Хорватии Андрей Нестеренко в эфире телеканала «Россия-24».
«Дипломатам дали срок выезда до 25 апреля. Удар, конечно, нанесен серьезный по нашим двусторонним отношениям, потому что 24 сотрудника посольства — это цифра, как вы понимаете, очень солидная», — подчеркнул Нестеренко. По его словам, Москва уже готовит ответ на высылку российских дипломатов.
6 апреля министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман объявил о высылке из страны части сотрудников посольства России после публикации видео из украинской Бучи, которые якобы доказывают причастность российских военных к убийству мирных жителей. Он отметил, что хорватская сторона пойдет на такой шаг в знак солидарности со странами ЕС и НАТО.
Власти европейских стран стали высылать российских дипломатов после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Новая волна высылки началась после публикации 3 апреля фото и видео из Бучи. Украинские власти обвинили в убийстве мирных жителей российских военных. Уже объявили о высылке дипломатов Франция, Германия, Италия, Испания, Польша, Чехия, страны Прибалтики и др.
Минобороны России опровергло обвинения и назвало публикацию видео провокацией, организованной после вывода российских войск из города для того, чтобы очернить страну. Россия дважды запрашивала экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Буче, но Великобритания – страна-председатель Совбеза – отказала в этом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доказательств непричастности России к произошедшему в Буче достаточно, чтобы снять с нее обвинения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к независимому расследованию событий в Буче.