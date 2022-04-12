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Политика

Хорватия обязала российских дипломатов покинуть страну до 25 апреля

Ведомости

Хорватская сторона обязала высылаемых российских дипломатов покинуть Загреб до 25 апреля, заявил посол России в Хорватии Андрей Нестеренко в эфире телеканала «Россия-24».

«Дипломатам дали срок выезда до 25 апреля. Удар, конечно, нанесен серьезный по нашим двусторонним отношениям, потому что 24 сотрудника посольства — это цифра, как вы понимаете, очень солидная», — подчеркнул Нестеренко. По его словам, Москва уже готовит ответ на высылку российских дипломатов.

6 апреля министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман объявил о высылке из страны части сотрудников посольства России после публикации видео из украинской Бучи, которые якобы доказывают причастность российских военных к убийству мирных жителей. Он отметил, что хорватская сторона пойдет на такой шаг в знак солидарности со странами ЕС и НАТО.

Власти европейских стран стали высылать российских дипломатов после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Новая волна высылки началась после публикации 3 апреля фото и видео из Бучи. Украинские власти обвинили в убийстве мирных жителей российских военных. Уже объявили о высылке дипломатов Франция, Германия, Италия, Испания, Польша, Чехия, страны Прибалтики и др.

Минобороны России опровергло обвинения и назвало публикацию видео провокацией, организованной после вывода российских войск из города для того, чтобы очернить страну. Россия дважды запрашивала экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Буче, но Великобритания – страна-председатель Совбеза – отказала в этом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доказательств непричастности России к произошедшему в Буче достаточно, чтобы снять с нее обвинения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к независимому расследованию событий в Буче.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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