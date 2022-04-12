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Политика

Захарова заявила о превращении ЕС в «агрессивную военную машину НАТО»

Ведомости

Заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о стремлении добиваться урегулирования конфликта на Украине силовым путем превращает данную организацию в агрессивную машину НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

«Из экономического блока, гуманитарной, политической организации эта структура стала частью военной агрессивной машины североатлантического пространства под зонтиком, безусловно, НАТО», — подчеркнула Захарова. По ее словам, заявление Борреля ставит точку на определенном этапе существования ЕС и переводит деятельность организации в другое русло. 

«Судя по тому, что мы видим на протяжении десятилетий, зоной ответственности альянса, а теперь уже и его экономического департамента в виде ЕС стала не только Северная Атлантика, это намного большие аппетиты и намного расширившаяся география, если не взять вообще эти интересы за глобальные», — подчеркнула Захарова.

Боррель ранее заявил о стремлении ЕС к силовому урегулированию конфликта и расширению военной помощи Киеву. «Эта война будет выиграна на поле боя», — написал Боррель в Twitter после поездки в Киев с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Глава Евросовета Шарль Мишель в свою очередь сообщил о готовности Евросоюза выделить дополнительные 500 млн евро на военное оборудование для Украины.

Захарова ранее уже давала оценку такому высказыванию Борреля, она назвала Евросоюз «отделом экономических сношений НАТО». Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, назвал заявление Борреля чем-то «из ряда вон выходящим» и пообещал, что в ближайшие дни МИД подробно обсудит его слова в своих документах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных