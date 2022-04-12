Захарова заявила о превращении ЕС в «агрессивную военную машину НАТО»

«Судя по тому, что мы видим на протяжении десятилетий, зоной ответственности альянса, а теперь уже и его экономического департамента в виде ЕС стала не только Северная Атлантика, это намного большие аппетиты и намного расширившаяся география, если не взять вообще эти интересы за глобальные», — подчеркнула Захарова.