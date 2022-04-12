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Путин оценил роль Лукашенко в переговорах России и Украины

Ведомости

Белоруссия подходит для дальнейших российско-украинских переговоров, а начать их во многом стало возможно благодаря президенту Белоруссии Александру Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

«Пользуясь случаем, хотел бы выразить признательность белорусским коллегам за хорошую организацию на своей территории нескольких переговорных раундов <…> Начать прямой диалог с украинской стороной стало возможно во многом благодаря личным усилиям президента Белоруссии <…> Считаем, что белорусская площадка вполне подходит для дальнейших контактов», — заявил Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Он рассказал, что подробно проинформировал Лукашенко о развитии спецоперации на Украине и о ходе переговоров с Киевом.

1 марта Лукашенко рассказал о своем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором он уговорил его начать переговоры с Россией. «Тяжелый был разговор. Он нас считал агрессором. Но в конце концов мы договорились. И я ему сказал: в Гомеле российская делегация тебя ждет. Приезжай. Война идет у тебя. Прекрати выступать против, ибо всех собак спустят на тебя», - отметил Лукашенко (цитата по «БелТА»).

Первые три раунда переговоров России и Украины прошли в Белоруссии: в Гомеле и Беловежской пуще. По их итогам стороны договорились о работе гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из зон боевых действий. Затем переговоры прошли в Анталье на уровне министров иностранных дел и в Стамбуле — на уровне делегаций. В результате Минобороны России решило отвести войска с Киевского и Черниговского направлений, а Киев передал Москве письменные предложения по будущему мирному договору. В них предлагается установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также ее отказ от возвращения Крыма силовым путем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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