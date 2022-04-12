Путин оценил роль Лукашенко в переговорах России и Украины
Белоруссия подходит для дальнейших российско-украинских переговоров, а начать их во многом стало возможно благодаря президенту Белоруссии Александру Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции.
«Пользуясь случаем, хотел бы выразить признательность белорусским коллегам за хорошую организацию на своей территории нескольких переговорных раундов <…> Начать прямой диалог с украинской стороной стало возможно во многом благодаря личным усилиям президента Белоруссии <…> Считаем, что белорусская площадка вполне подходит для дальнейших контактов», — заявил Путин (цитата по «Интерфаксу»).
Он рассказал, что подробно проинформировал Лукашенко о развитии спецоперации на Украине и о ходе переговоров с Киевом.
1 марта Лукашенко рассказал о своем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором он уговорил его начать переговоры с Россией. «Тяжелый был разговор. Он нас считал агрессором. Но в конце концов мы договорились. И я ему сказал: в Гомеле российская делегация тебя ждет. Приезжай. Война идет у тебя. Прекрати выступать против, ибо всех собак спустят на тебя», - отметил Лукашенко (цитата по «БелТА»).
Первые три раунда переговоров России и Украины прошли в Белоруссии: в Гомеле и Беловежской пуще. По их итогам стороны договорились о работе гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из зон боевых действий. Затем переговоры прошли в Анталье на уровне министров иностранных дел и в Стамбуле — на уровне делегаций. В результате Минобороны России решило отвести войска с Киевского и Черниговского направлений, а Киев передал Москве письменные предложения по будущему мирному договору. В них предлагается установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также ее отказ от возвращения Крыма силовым путем.