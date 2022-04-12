Пентагон призвал Зеленского бороться за территориальную целостность Украины
Пентагон хочет добиться победы Украины и восстановления ее территориальной целостности, но достичь всего этого должен президент страны Владимир Зеленский, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Мы хотим видеть Украину суверенной, целостной, и чтобы на всей ее территории не было российских войск. Но как сделать это — это вопрос к господину Зеленскому и украинскому правительству. Мы уважаем его лидерство и его военных, но не имеем возможности диктовать Зеленскому, какой именно должна быть победа Украины», — подчеркнул Кирби (цитата по ТАСС).
По его словам, США продолжат поставлять Украине военные системы. Он напомнил об уже выделенных для страны военных поставках в рамках двух программ на $800 и на $100 млн. При этом Кирби отказался прокомментировать поставки оружия от других партеров по НАТО.
25 марта представитель Пентагона сообщил, что американская сторона доставила Украине первую партию вооружения в рамках пакета военной помощи стоимостью $800 млн. Планируется, что самолеты из США будут приземляться в соседних с Украиной странах, а оттуда оружие и боеприпасы доставят в страну на грузовиках. Президент США Джо Байден сообщал, что в пакет войдут 9000 противотанковых систем, 7000 единиц стрелкового оружия и 20 млн боеприпасов.
6 апреля Байден одобрил выделение очередного пакета военной помощи Украине, в который вошли противотанковые комплексы Javelin. Байден отметил, что конфликт на Украине может продолжаться достаточно долго, и подтвердил готовность и дальше оказывать поддержку стране на военном, экономическом и других направлениях.
На фоне спецоперации России на Украине США каждую неделю объявляют о выделении дополнительной военной помощи для Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что оружия, которое западные страны поставляют Украине, недостаточно для того, чтобы помешать выполнению целей спецоперации российских войск.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.