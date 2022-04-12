Пентагон призвал Зеленского бороться за территориальную целостность Украины

«Мы хотим видеть Украину суверенной, целостной, и чтобы на всей ее территории не было российских войск. Но как сделать это — это вопрос к господину Зеленскому и украинскому правительству. Мы уважаем его лидерство и его военных, но не имеем возможности диктовать Зеленскому, какой именно должна быть победа Украины», — подчеркнул Кирби (цитата по ТАСС).