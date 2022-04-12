Второй тур президентских выборов в Южной Осетии может пройти 8 мая

В 2003 г. Гаглоев проходил повышение квалификации во Владикавказе по программе подготовки кадров президента России. В 2004 г. поступил на службу в КГБ Южной Осетии, позднее занимался предпринимательством. У его партии «Ныхас» четыре мандата в парламенте.