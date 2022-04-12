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Второй тур президентских выборов в Южной Осетии может пройти 8 мая

Ведомости

Второй тур президентских выборов в Южной Осетии может состояться 8 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря ЦИК республики Кристину Авлохову.

«Мы обсуждали вопрос проведения второго тура выборов. Они могут быть назначены на 8 мая, но окончательное решение будет принято после подведения итогов голосования», — сказала она.

Ранее сообщалось, что второй тур выборов может состояться 24 апреля. 

По предварительным данным центризбиркома Южной Осетии, во второй тур президентских выборов прошли действующий глава республики Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Гаглоев лидировал с 36,9% голосов, Бибилов набрал 33,5%. Явка составила 74,26%. 

Вице-спикер парламента Александр Плиев набрал 11,9%, депутат Гарри Мулдаров – 8,9%, экс-депутат Дмитрий Тасоев – 2,8%. Все трое заявили, что во втором туре поддержат Гаглоева. 

В 2003 г. Гаглоев проходил повышение квалификации во Владикавказе по программе подготовки кадров президента России. В 2004 г. поступил на службу в КГБ Южной Осетии, позднее занимался предпринимательством. У его партии «Ныхас» четыре мандата в парламенте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных