Второй тур президентских выборов в Южной Осетии может пройти 8 мая
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии может состояться 8 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря ЦИК республики Кристину Авлохову.
«Мы обсуждали вопрос проведения второго тура выборов. Они могут быть назначены на 8 мая, но окончательное решение будет принято после подведения итогов голосования», — сказала она.
Ранее сообщалось, что второй тур выборов может состояться 24 апреля.
По предварительным данным центризбиркома Южной Осетии, во второй тур президентских выборов прошли действующий глава республики Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Гаглоев лидировал с 36,9% голосов, Бибилов набрал 33,5%. Явка составила 74,26%.
Вице-спикер парламента Александр Плиев набрал 11,9%, депутат Гарри Мулдаров – 8,9%, экс-депутат Дмитрий Тасоев – 2,8%. Все трое заявили, что во втором туре поддержат Гаглоева.
В 2003 г. Гаглоев проходил повышение квалификации во Владикавказе по программе подготовки кадров президента России. В 2004 г. поступил на службу в КГБ Южной Осетии, позднее занимался предпринимательством. У его партии «Ныхас» четыре мандата в парламенте.