Минобороны России сообщило о поражении 38 украинских военных объектов
Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ поразила 38 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 38 военных объектов Украины. Среди них склад боеприпасов Тошковка в Луганской области, а также восемь районов сосредоточения украинской боевой техники в населенных пунктах Глазуновка, Пятигорское и Пришиб Харьковской области», - сообщил Конашенков. Помимо этого российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в воздухе два беспилотных летательных аппарата над населенными пунктами Очаков и Николаев, уточнили в оборонном ведомстве.
По словам Конашенкова, российские военные нанесли огневые удары по шести опорным пунктам подразделений 24-й украинской отдельной механизированной бригады, в результате чего в районе населенного пункта Попасная было уничтожено более 120 человек личного состава соединения, одиннадцать единиц бронетехники и четырнадцать автомобилей различного назначения.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 130 самолетов, 99 вертолетов, 244 зенитных ракетных комплекса, 445 беспилотных летательных аппаратов, 2153 танка и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 924 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2063 единицы специальной военной автомобильной техники украинских сил, добавил Конашенков.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.