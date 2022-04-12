Жителей сел на границе Киргизии и Таджикистана начали эвакуировать из-за обстрелов
Жители киргизских сел на границе с Таджикистаном покидают свои дома из-за начавшихся обстрелов на границе. Об этом сообщает киргизский портал 24.kg.
«У нас сейчас стрельба прекратилась. Но местных жителей эвакуируем. Про раненых пока ничего не знаю, в темноте все убегают, как могут», — сказал глава села Максат Сапарали Адинаев.
По данным портала, к 21:12 по мск со стороны Таджикистана прекратилась стрельба. Уточняется, что переговоры по стабилизации ситуации продолжаются. В целом обстановка остается напряженной.
Как сообщила ранее пограничная служба Киргизии, 12 апреля на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия.
«Пограничный наряд ПС ГКНБ Кыргызстана нес службу в местности Селкана Лейлекского района Баткенской области. На сопредельной территории появились таджикские пограничники, которые, увидев кыргызских военнослужащих, продолжили двигаться к условной линии госграницы. Требования кыргызских пограничников остановиться и отойти от линии границы на свою территорию пограничный наряд Таджикистана проигнорировал и пересек границу, зайдя на территорию Кыргызстана вглубь на 20 м. В целях недопущения прохождения таджикских пограничников вглубь территории пограничный наряд ПС ГКНБ Кыргызстана произвел предупредительные выстрелы в воздух. В ответ пограничники Таджикистана открыли огонь по кыргызским пограничникам», — сообщала погранслужба.
Власти Таджикистана пока не комментировали данный инцидент.
Ситуация между Таджикистаном и Кыргызстаном периодически обостряется из-за наличия неделимитированных участков, где нельзя точно определить границу между странами. Конфликты возникают как между пограничниками, так и местными жителями.