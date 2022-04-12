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Жителей сел на границе Киргизии и Таджикистана начали эвакуировать из-за обстрелов

Ведомости

Жители киргизских сел на границе с Таджикистаном покидают свои дома из-за начавшихся обстрелов на границе. Об этом сообщает киргизский портал 24.kg. 

«У нас сейчас стрельба прекратилась. Но местных жителей эвакуируем. Про раненых пока ничего не знаю, в темноте все убегают, как могут», — сказал глава села Максат Сапарали Адинаев.

По данным портала, к 21:12 по мск со стороны Таджикистана прекратилась стрельба. Уточняется, что переговоры по стабилизации ситуации продолжаются. В целом обстановка остается напряженной.

Как сообщила ранее пограничная служба Киргизии, 12 апреля на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия.

«Пограничный наряд ПС ГКНБ Кыргызстана нес службу в местности Селкана Лейлекского района Баткенской области. На сопредельной территории появились таджикские пограничники, которые, увидев кыргызских военнослужащих, продолжили двигаться к условной линии госграницы. Требования кыргызских пограничников остановиться и отойти от линии границы на свою территорию пограничный наряд Таджикистана проигнорировал и пересек границу, зайдя на территорию Кыргызстана вглубь на 20 м. В целях недопущения прохождения таджикских пограничников вглубь территории пограничный наряд ПС ГКНБ Кыргызстана произвел предупредительные выстрелы в воздух. В ответ пограничники Таджикистана открыли огонь по кыргызским пограничникам», — сообщала погранслужба. 

Власти Таджикистана пока не комментировали данный инцидент. 

Ситуация между Таджикистаном и Кыргызстаном периодически обостряется из-за наличия неделимитированных участков, где нельзя точно определить границу между странами. Конфликты возникают как между пограничниками, так и местными жителями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных