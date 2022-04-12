Жителей сел на границе Киргизии и Таджикистана начали эвакуировать из-за обстрелов

«Пограничный наряд ПС ГКНБ Кыргызстана нес службу в местности Селкана Лейлекского района Баткенской области. На сопредельной территории появились таджикские пограничники, которые, увидев кыргызских военнослужащих, продолжили двигаться к условной линии госграницы. Требования кыргызских пограничников остановиться и отойти от линии границы на свою территорию пограничный наряд Таджикистана проигнорировал и пересек границу, зайдя на территорию Кыргызстана вглубь на 20 м. В целях недопущения прохождения таджикских пограничников вглубь территории пограничный наряд ПС ГКНБ Кыргызстана произвел предупредительные выстрелы в воздух. В ответ пограничники Таджикистана открыли огонь по кыргызским пограничникам», — сообщала погранслужба.