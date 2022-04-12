Зеленский сообщил о задержании Медведчука на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото с человеком, похожим на лидера «Оппозиционной платформы за жизнь» Виктора Медведчука, и сообщил о его задержании Службой безопасности Украины (СБУ).
«Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали позже», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Зеленского, заявил, что видел фото с Медведчуком, но на данный момент не может сказать, насколько оно соответствует действительности. По его словам, фото с задержанным Медведчуком нужно проверять в связи с большим количеством фейков, передает ТАСС.
Медведчук является фигурантом дела о государственной измене и пособничестве терроризму вместе с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Как 20 декабря прошлого года пояснил начальник главного следственного управления Службы безопасности Украины Анатолий Бунич, в 2014–2015 гг. Порошенко использовал свои президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на поставку угля из ЮАР по требованию России. Взамен он способствовал поставкам угля с территорий Донбасса, которые не находились под контролем Киева. С 13 мая прошлого года Медведчук находился под домашним арестом.
После начала военной спецоперации на Украине МВД страны сообщило о бегстве Медведчука из-под домашнего ареста. Адвокат Медведчука Лариса Чередниченко подтверждала информацию, отмечая, что он находится в Киеве, но покинул свой дом. После этого в марте Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал политика.