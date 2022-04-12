Зеленский сообщил о задержании Медведчука на Украине

Медведчук является фигурантом дела о государственной измене и пособничестве терроризму вместе с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Как 20 декабря прошлого года пояснил начальник главного следственного управления Службы безопасности Украины Анатолий Бунич, в 2014–2015 гг. Порошенко использовал свои президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на поставку угля из ЮАР по требованию России. Взамен он способствовал поставкам угля с территорий Донбасса, которые не находились под контролем Киева. С 13 мая прошлого года Медведчук находился под домашним арестом.