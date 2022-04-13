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Phileleftheros: Кипр лишит гражданства четырех российских бизнесменов

Ведомости

Власти Кипра приняли решение лишить гражданства страны четырех российских предпринимателей — Михаила Гуцериева, Алексея Кузьмичева, Вадима Мошковича и Александра Пономаренко, а также членов их семей, сообщает крупнейшая кипрская газета Phileleftheros.

По информации издания, в списке на лишение гражданства, который был утвержден на последнем заседании кабинета министров, значатся имена 21 обладателя так называемых «золотых паспортов», в том числе четверо упомянутых россиян, фигурирующих в санкционных списках ЕС, а также члены их семей. Издание называет Кузьмичева, Мошковича и Пономаренко бизнесменами, которые имеют «тесные связи» с президентом России Владимиром Путиным, а Гуцериева — «близким другом» президента Белоруссии Александра Лукашенко.

28 марта Европейская комиссия призвала страны — члены ЕС незамедлительно отменить существующие программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику (так называемые «золотые паспорта»). Ведомство рекомендовало правительствам ЕС проверить, не получили ли европейское гражданство инвесторы из России и Белоруссии, попавшие в санкционные списки в связи с военной операцией на Украине, и аннулировать их разрешения на проживание. Кроме того, рекомендуется приостановить выдачу новых «золотых паспортов» для граждан обеих стран.

С момента признания Россией донбасских республик и начала специальной военной операции Евросоюз вносит в черный список политиков, чиновников, бизнесменов, военных, журналистов и общественных деятелей. Среди них — Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД РФ Сергей Лавров, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, депутаты Госдумы и члены Совфеда, а также около 20 крупнейших российских бизнесменов, включая Геннадия Тимченко, Алексея Мордашова, Андрея Мельниченко, Алишера Усманова, Михаила Фридмана, Романа Абрамовича, Дмитрия Пумпянского, Алексея Кузьмичева, Петра Авена, Александра Пономаренко и др.

Еврокомиссия неоднократно призывала к отмене «золотых паспортов» из-за проблем с проверкой заявителей и в связи с коррупционными рисками. Сейчас гражданство инвесторам предоставляют только три страны ЕС – Болгария, Кипр и Мальта. Все они пообещали закрыть такие программы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных