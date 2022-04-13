Phileleftheros: Кипр лишит гражданства четырех российских бизнесменов
Власти Кипра приняли решение лишить гражданства страны четырех российских предпринимателей — Михаила Гуцериева, Алексея Кузьмичева, Вадима Мошковича и Александра Пономаренко, а также членов их семей, сообщает крупнейшая кипрская газета Phileleftheros.
По информации издания, в списке на лишение гражданства, который был утвержден на последнем заседании кабинета министров, значатся имена 21 обладателя так называемых «золотых паспортов», в том числе четверо упомянутых россиян, фигурирующих в санкционных списках ЕС, а также члены их семей. Издание называет Кузьмичева, Мошковича и Пономаренко бизнесменами, которые имеют «тесные связи» с президентом России Владимиром Путиным, а Гуцериева — «близким другом» президента Белоруссии Александра Лукашенко.
28 марта Европейская комиссия призвала страны — члены ЕС незамедлительно отменить существующие программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику (так называемые «золотые паспорта»). Ведомство рекомендовало правительствам ЕС проверить, не получили ли европейское гражданство инвесторы из России и Белоруссии, попавшие в санкционные списки в связи с военной операцией на Украине, и аннулировать их разрешения на проживание. Кроме того, рекомендуется приостановить выдачу новых «золотых паспортов» для граждан обеих стран.
С момента признания Россией донбасских республик и начала специальной военной операции Евросоюз вносит в черный список политиков, чиновников, бизнесменов, военных, журналистов и общественных деятелей. Среди них — Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД РФ Сергей Лавров, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, депутаты Госдумы и члены Совфеда, а также около 20 крупнейших российских бизнесменов, включая Геннадия Тимченко, Алексея Мордашова, Андрея Мельниченко, Алишера Усманова, Михаила Фридмана, Романа Абрамовича, Дмитрия Пумпянского, Алексея Кузьмичева, Петра Авена, Александра Пономаренко и др.
Еврокомиссия неоднократно призывала к отмене «золотых паспортов» из-за проблем с проверкой заявителей и в связи с коррупционными рисками. Сейчас гражданство инвесторам предоставляют только три страны ЕС – Болгария, Кипр и Мальта. Все они пообещали закрыть такие программы.