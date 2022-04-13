Песков ответил на слова Байдена о геноциде на Украине

26 марта Байден, выступая с речью в Варшаве, заявил, что Украина «никогда не станет победой для России», а президент Владимир Путин «не может оставаться у власти». Позднее в Белом доме, а также сам президент США пояснили, что в этом высказывании не имелась в виду смена власти в России. Песков на это высказывание Байдена заявил, что в Кремле продолжат «самым внимательным образом отслеживать высказывания президента США».