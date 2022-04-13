Песков ответил на слова Байдена о геноциде на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил категорическое несогласие со словами президента США Джо Байдена, который ранее назвал геноцидом действия России на Украине. Об этом представитель Кремля сказал в разговоре с журналистами.
«Мы категорически с ними не согласны. Мы считаем неприемлемыми попытки подобного извращения ситуации. Тем более, мы уже говорили, это вряд ли приемлемо для президента США — страны, которая совершила известные деяния в течение новой и новейшей истории», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявления Байдена.
При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Москва и Вашингтон на данный момент не имеют контактов на высшем уровне.
Байден описал действия России на Украине словом «геноцид» 13 апреля. Помимо этого, он заявил: «стало яснее и яснее, что [президент России Владимир] Путин просто пытается стереть идею быть украинцем», передавало агентство Bloomberg.
26 марта Байден, выступая с речью в Варшаве, заявил, что Украина «никогда не станет победой для России», а президент Владимир Путин «не может оставаться у власти». Позднее в Белом доме, а также сам президент США пояснили, что в этом высказывании не имелась в виду смена власти в России. Песков на это высказывание Байдена заявил, что в Кремле продолжат «самым внимательным образом отслеживать высказывания президента США».
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.