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Песков ответил на слова Байдена о геноциде на Украине

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил категорическое несогласие со словами президента США Джо Байдена, который ранее назвал геноцидом действия России на Украине. Об этом представитель Кремля сказал в разговоре с журналистами.

«Мы категорически с ними не согласны. Мы считаем неприемлемыми попытки подобного извращения ситуации. Тем более, мы уже говорили, это вряд ли приемлемо для президента США — страны, которая совершила известные деяния в течение новой и новейшей истории», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявления Байдена.

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Москва и Вашингтон на данный момент не имеют контактов на высшем уровне.

Байден описал действия России на Украине словом «геноцид» 13 апреля. Помимо этого, он заявил: «стало яснее и яснее, что [президент России Владимир] Путин просто пытается стереть идею быть украинцем», передавало агентство Bloomberg.

26 марта Байден, выступая с речью в Варшаве, заявил, что Украина «никогда не станет победой для России», а президент Владимир Путин «не может оставаться у власти». Позднее в Белом доме, а также сам президент США пояснили, что в этом высказывании не имелась в виду смена власти в России. Песков на это высказывание Байдена заявил, что в Кремле продолжат «самым внимательным образом отслеживать высказывания президента США».

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных