Марин Ле Пен заверила, что все еще считает Крым российским
Кандидат в президенты Франции и лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что продолжает признавать Крым частью Российской Федерации. Об этом она сказала в интервью телеканалу BFM.
«Я и сейчас не отрицаю этого (что Крым является частью РФ. — Ред.), потому что там был референдум. Но я бы не поехала пока в Киев. Возможно, они (украинские власти. — Ред.) отменят запрет на въезд, когда меня изберут президентом, это было бы разумно», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Во Франции сейчас проходят выборы президента. По результатам первого тура выборов нынешний президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов. Второе место заняла Ле Пен с результатом в 23,15% голосов, а на третьем месте — глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 21,95% голосов. По результатам первого тура во второй вышли Макрон и Ле Пен. Первый тур президентских выборов прошел 10 апреля, в нем приняли участие 12 кандидатов. Второй тур состоится 24 апреля.
Референдум о воссоединении Крыма с Россией прошел в 2014 г., по его итогам подавляющее большинство жителей полуострова высказались в пользу перехода в российскую юрисдикцию.