Зеленский заявил о сужении возможностей для переговоров с Россией из-за Бучи
События в Буче серьезным образом сужают возможность поиска мирного урегулирования российско-украинских противоречий, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британской вещательной корпорации BBC.
«Буча способствует снижению [возможностей для мирных переговоров], у них не будет много других шансов говорить с нами», — заявил Зеленский. Он также призвал западные страны еще сильнее нарастить военную поддержку Украины и в кратчайшие сроки поставить Киеву необходимое вооружение. Украинский лидер добавил, что «наиболее мощные соединения» ВСУ на востоке Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям.
3 апреля западные СМИ, а также украинские власти опубликовали кадры из города Буча в Киевской области, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских войск. Украинские власти обвинили в убийстве мирных жителей российских военных. После этого ряд европейских стран объявили о высылке российских дипломатов, в том числе из Франции, Германии, Италии, Испании, Польши, Чехии и др. Под данным предлогом США, Великобритания и ЕС усилили антироссийские санкции.
Минобороны России опровергло обвинения и назвало публикацию видео провокацией, организованной после вывода российских войск из города для того, чтобы очернить страну. Россия дважды запрашивала экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Буче, но Великобритания – страна-председатель Совбеза – отказала в этом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доказательств непричастности России к произошедшему в Буче достаточно, чтобы снять с нее обвинения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к независимому расследованию событий в Буче.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Буче фейком. Глава государства напомнил, что подобные провокации устаивали в Сирии, когда в адрес президента страны Башара Асада выдвигались заведомо ложные обвинения в применении химического оружия.