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Политика

Лукашенко назвал события в Буче спецоперацией Великобритании

Ведомости

События, имевшие место в украинском городе Буча, являются спецоперацией Великобритании, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.  

«Мы сегодня обсуждали подробно эту их спецоперацию — психологическую операцию, которую провели англичане. Если вам кому-то нужны адреса, пароли, явки, номера и марки автомобилей, на которых приехали в Бучу и как это делали, — ФСБ России может представить эти материалы. Вместе с российскими нашими друзьями мы полностью с первого до последнего часа раскрыли эту гадкую, мерзкую позицию Запада», — подчеркнул Лукашенко (цитата по «БелТА»).

Путин, в свою очередь, также назвал произошедшее в Буче фейком. Глава государства напомнил, что подобные провокации устаивали в Сирии, когда президента страны Башара Асада обвиняли в применении химического оружия. «Потом выяснилось, что это фейк — такой же фейк и в Буче», — отметил Путин (цитата по ТАСС). 

3 апреля западные СМИ, а также украинские власти опубликовали кадры из города Буча в Киевской области, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских войск. Украинские власти обвинили в убийстве мирных жителей российских военных. После этого ряд европейских стран объявил о высылке российских дипломатов, в том числе из Франции, Германии, Италии, Испании, Польши, Чехии и др. Под данным предлогом США, Великобритания и ЕС усилили антироссийские санкции. 

Минобороны России опровергло обвинения и назвало публикацию видео провокацией, организованной после вывода российских войск из города для того, чтобы очернить страну. Россия дважды запрашивала экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Буче, но Великобритания – страна-председатель Совбеза – отказала в этом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доказательств непричастности России к произошедшему в Буче достаточно, чтобы снять с нее обвинения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к независимому расследованию событий в Буче.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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