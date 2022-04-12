Лукашенко назвал события в Буче спецоперацией Великобритании

«Мы сегодня обсуждали подробно эту их спецоперацию — психологическую операцию, которую провели англичане. Если вам кому-то нужны адреса, пароли, явки, номера и марки автомобилей, на которых приехали в Бучу и как это делали, — ФСБ России может представить эти материалы. Вместе с российскими нашими друзьями мы полностью с первого до последнего часа раскрыли эту гадкую, мерзкую позицию Запада», — подчеркнул Лукашенко (цитата по «БелТА»).