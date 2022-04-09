Зеленский рассказал о просьбе в ЕС доказать подлинность событий в Буче
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один из «ведущих политиков» Евросоюза попросил Украину предоставить доказательства того, что события в городе Буча не были инсценировкой. Об этом украинский президент рассказал в интервью немецкой газете Bild.
«Покажите нам доказательства того, что это не постановка», — процитировал Зеленский слова неназванного политика (цитата по «РИА Новости»). На вопрос о том, является ли этот человек главой правительства одной из европейских стран, президент Украины ответил утвердительно.
5 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила новые ограничительные меры против России после публикации фотографий и видеозаписей из украинского города Буча. На них, как отмечал ранее Reuters, запечатлены мертвые мирные жители. После обвинений России в преступлениях против мирных жителей Бучи Генеральная ассамблея ООН приостановила участие России в Совете ООН по правам человека.
После событий в Буче также последовала новая волна высылки российских дипломатов из европейских стран. Минобороны России опровергло обвинения и назвало публикацию видео провокацией, организованной после вывода российских войск из города для того, чтобы очернить страну. Россия дважды запрашивала экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Буче, но Великобритания – страна-председатель Совбеза – отказала в этом.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доказательств непричастности России к произошедшему в Буче достаточно, чтобы снять с нее обвинения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к независимому расследованию событий в Буче.