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Зеленский рассказал о просьбе в ЕС доказать подлинность событий в Буче

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один из «ведущих политиков» Евросоюза попросил Украину предоставить доказательства того, что события в городе Буча не были инсценировкой. Об этом украинский президент рассказал в интервью немецкой газете Bild.

«Покажите нам доказательства того, что это не постановка», — процитировал Зеленский слова неназванного политика (цитата по «РИА Новости»). На вопрос о том, является ли этот человек главой правительства одной из европейских стран, президент Украины ответил утвердительно. 

5 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила новые ограничительные меры против России после публикации фотографий и видеозаписей из украинского города Буча. На них, как отмечал ранее Reuters, запечатлены мертвые мирные жители. После обвинений России в преступлениях против мирных жителей Бучи Генеральная ассамблея ООН приостановила участие России в Совете ООН по правам человека.

Ранее по теме: Захарова: доказательств непричастности России к событиям в Буче достаточно

После событий в Буче также последовала новая волна высылки российских дипломатов из европейских стран. Минобороны России опровергло обвинения и назвало публикацию видео провокацией, организованной после вывода российских войск из города для того, чтобы очернить страну. Россия дважды запрашивала экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Буче, но Великобритания – страна-председатель Совбеза – отказала в этом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доказательств непричастности России к произошедшему в Буче достаточно, чтобы снять с нее обвинения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к независимому расследованию событий в Буче.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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