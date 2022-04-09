Зеленский рассказал о просьбе в ЕС доказать подлинность событий в Буче

После событий в Буче также последовала новая волна высылки российских дипломатов из европейских стран. Минобороны России опровергло обвинения и назвало публикацию видео провокацией, организованной после вывода российских войск из города для того, чтобы очернить страну. Россия дважды запрашивала экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Буче, но Великобритания – страна-председатель Совбеза – отказала в этом.