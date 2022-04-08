Финляндия объявила о высылке двух российских дипломатов

«Финляндия вышлет двух человек, направленных на работу в посольство России. В дополнение к этому одному из работников посольства не будет продлена виза. МИД проинформирует об этом российского посла», — говорится в сообщении. Такое решение было принято по итогам встречи президента Финляндии Саули Ниинисте и комитета правительства по внешней политике и политике безопасности. Канцелярия указала, что эта мера «отвечает шагам, предпринятым другими странами ЕС».