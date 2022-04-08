Финляндия объявила о высылке двух российских дипломатов
Власти Финляндии приняли решение о высылке двух сотрудников посольства России, следует из заявления канцелярии президента страны.
«Финляндия вышлет двух человек, направленных на работу в посольство России. В дополнение к этому одному из работников посольства не будет продлена виза. МИД проинформирует об этом российского посла», — говорится в сообщении. Такое решение было принято по итогам встречи президента Финляндии Саули Ниинисте и комитета правительства по внешней политике и политике безопасности. Канцелярия указала, что эта мера «отвечает шагам, предпринятым другими странами ЕС».
Накануне о высылке российских дипломатов объявила пресс-служба австрийского МИДа. В сообщении говорилось, что четыре сотрудника дипведомства якобы совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом, и поэтому объявлены нежелательными лицами (персонами нон грата) в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях. Они должны покинуть территорию Австрии до 12 апреля.
Российский МИД начал принимать ответные действия в ответ на высылку российских дипломатов. Так, сегодня два сотрудника посольства Болгарии и 45 сотрудников польского диппредставительства были объявлены персонами нон грата — они должны покинуть территорию России до 13 апреля.
Власти европейских стран стали высылать российских дипломатов после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Новая волна высылки началась после публикации 3 апреля фото и видео из Бучи. Украинские власти обвинили в убийстве мирных жителей российских военных. Уже объявили о высылке дипломатов Франция, Германия, Италия, Испания, Польша, Чехия, страны Прибалтики и др.
Минобороны России опровергло обвинения и назвало публикацию видео провокацией, организованной после вывода российских войск из города для того, чтобы очернить страну. Россия дважды запрашивала экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Буче, но Великобритания – страна-председатель Совбеза – отказала в этом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доказательств непричастности России к произошедшему в Буче достаточно, чтобы снять с нее обвинения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к независимому расследованию событий в Буче.