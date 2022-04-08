Россия объявила о высылке дипломатов Болгарии и Польши
Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Болгарии и 45 сотрудников польского диппредставительства в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из этих стран. В МИД РФ был приглашен временный поверенный в делах Республики Болгарии в России Николай Трифонов, где ему вручили ноту министерства.
«Данная мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona nоn grata двоих дипломатов посольства России в Софии», — говорится в сообщении. МИД республики объявил о высылке 10 российских дипломатов 18 марта. В заявление дипведомства было сказано, что сотрудники посольства якобы осуществляли на территории Болгарии деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.
О высылке 45 польских дипломатов из России объявил МИД республики. Они должны покинуть территорию РФ до 13 апреля. В конце марта пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) потребовало выслать 45 российских дипломатов из-за деятельности, несовместимой с их статусом.
Власти европейских стран стали высылать российских дипломатов после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Новая волна высылки началась после публикации 3 апреля фото и видео из Бучи. Украинские власти обвинили в убийстве мирных жителей российских военных. Уже объявили о высылке дипломатов Франция, Германия, Италия, Испания, Польша, Чехия, страны Прибалтики и др.
Минобороны России опровергло обвинения и назвало публикацию видео провокацией, организованной после вывода российских войск из города для того, чтобы очернить страну. Россия дважды запрашивала экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Буче, но Великобритания – страна-председатель Совбеза – отказала в этом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доказательств непричастности России к произошедшему в Буче достаточно, чтобы снять с нее обвинения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к независимому расследованию событий в Буче.