Австрия объявила о высылке четырех российских дипломатов
МИД Австрии принял решение о высылке четырех российских дипломатов — трех сотрудников посольства в Вене и одного сотрудника генерального консульства в Зальцбурге, передает пресс-служба австрийского МИДа.
«Эти лица совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом, и поэтому объявлены нежелательными лицами (персонами нон грата) в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях», — сообщил официальный представитель главы МИДа Александера Шалленберга (цитата по ТАСС). Дипломаты должны покинуть территорию Австрии до 12 апреля.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона предпримет соответствующе меры на высылку дипломатов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Москва может разорвать дипломатические отношения с западными странами, если они продолжат высылать российских дипломатов. «Высылка дипломатов — это решение, которое закрывает окно дипломатических отношений», —добавил он.
Власти европейских стран стали высылать российских дипломатов после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Новая волна высылки началась после публикации 3 апреля фото и видео из Бучи. Украинские власти обвинили в убийстве мирных жителей российских военных. Уже объявили о высылке дипломатов Франция, Германия, Италия, Испания, Польша, Чехия, страны Прибалтики и др.
Минобороны России опровергло обвинения и назвало публикацию видео провокацией, организованной после вывода российских войск из города для того, чтобы очернить страну. Россия дважды запрашивала экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Буче, но Великобритания – страна-председатель Совбеза – отказала в этом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доказательств непричастности России к произошедшему в Буче достаточно, чтобы снять с нее обвинения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к независимому расследованию событий в Буче.