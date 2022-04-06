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Захарова: доказательств непричастности России к событиям в Буче достаточно

Ведомости

Доказательств непричастности российских военных к событиям в украинской Буче достаточно, чтобы тема с обвинениями в адрес России была закрыта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Доказательств невиновности российской стороны представлено столько, что эта тема должна быть уже закрыта с этой точки зрения, но открыта с точки зрения прямого обвинения украинского режима и всех тех, кто ему в этом содействует или по чьей указке все это исполняется», — заявила Захарова (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, видео из Бучи были сфабрикованы, чтобы оправдать введение пятого пакета антироссийских санкций, в том числе высылку российских дипломатов из стран Европы. Также фейк должен был «осложнить, если не прервать» переговоры России и Украины, отметила Захарова.

3 апреля Reuters и AFP, а также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали кадры из города Буча в Киевской области, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских войск в городе Буче. Минобороны России опровергло обвинения и назвало видеозаписи провокацией, сделанной уже после ухода российских военных из города с целью очернения России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после публикации видео из Бучи переговоры Москвы и Киева продолжаются, однако все еще не так быстро, как хотелось бы российской стороне.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в свою очередь отметил, что факт вывода российских войск из Бучи подтвердил на следующий день мэр города Анатолий Федорук, в то время как видеозапись с телами на улицах населенного пункта появилась 3 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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