Захарова: доказательств непричастности России к событиям в Буче достаточно

«Доказательств невиновности российской стороны представлено столько, что эта тема должна быть уже закрыта с этой точки зрения, но открыта с точки зрения прямого обвинения украинского режима и всех тех, кто ему в этом содействует или по чьей указке все это исполняется», — заявила Захарова (цитата по «РИА Новости»).