Захарова: доказательств непричастности России к событиям в Буче достаточно
Доказательств непричастности российских военных к событиям в украинской Буче достаточно, чтобы тема с обвинениями в адрес России была закрыта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Доказательств невиновности российской стороны представлено столько, что эта тема должна быть уже закрыта с этой точки зрения, но открыта с точки зрения прямого обвинения украинского режима и всех тех, кто ему в этом содействует или по чьей указке все это исполняется», — заявила Захарова (цитата по «РИА Новости»).
По ее словам, видео из Бучи были сфабрикованы, чтобы оправдать введение пятого пакета антироссийских санкций, в том числе высылку российских дипломатов из стран Европы. Также фейк должен был «осложнить, если не прервать» переговоры России и Украины, отметила Захарова.
3 апреля Reuters и AFP, а также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали кадры из города Буча в Киевской области, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских войск в городе Буче. Минобороны России опровергло обвинения и назвало видеозаписи провокацией, сделанной уже после ухода российских военных из города с целью очернения России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после публикации видео из Бучи переговоры Москвы и Киева продолжаются, однако все еще не так быстро, как хотелось бы российской стороне.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя в свою очередь отметил, что факт вывода российских войск из Бучи подтвердил на следующий день мэр города Анатолий Федорук, в то время как видеозапись с телами на улицах населенного пункта появилась 3 апреля.