Посол ЕС назвал два критерия оценки Украины для вступления в союз

Молдавия и Грузия получили анкеты по заявкам о вступлении в Евросоюз. 8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего визита в Киев передала президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого позволит ЕК рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вопроса о вступлении Украины в сообщество. Украина и Евросоюз в 2014 г. подписали соглашение об ассоциации, которое регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Киева и Брюсселя.