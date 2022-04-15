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Политика

Посол ЕС назвал два критерия оценки Украины для вступления в союз

Ведомости

Если Украина хочет стать частью Евросоюза, она должна иметь функционирующую демократию и рыночную экономику, заявил посол Евросоюза в стране Матти Маасикас в эфире телеканала CNN.

«Эта работа сосредоточена на том, отвечает ли Украина двум базовым критериям для членства в ЕС — функционирующая демократия и функционирующая рыночная экономика», — пояснил Маасикас. По его словам, с момента подачи Украиной заявки Еврокомиссия начала работать над ее анализом по запросу стран-членов, эту работу планируется завершить до июня.

1 марта Европарламент принял заявку Украины на вступление в Европейский союз. Украинские чиновники, включая президента Владимира Зеленского и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, неоднократно призывали предоставить их стране членство в ЕС, однако европейские лидеры не торопятся с принятием решения. Так, 10 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия Украины в ЕС. 

Молдавия и Грузия получили анкеты по заявкам о вступлении в Евросоюз. 8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего визита в Киев передала президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого позволит ЕК рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вопроса о вступлении Украины в сообщество. Украина и Евросоюз в 2014 г. подписали соглашение об ассоциации, которое регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Киева и Брюсселя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных