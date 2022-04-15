Посол ЕС назвал два критерия оценки Украины для вступления в союз
Если Украина хочет стать частью Евросоюза, она должна иметь функционирующую демократию и рыночную экономику, заявил посол Евросоюза в стране Матти Маасикас в эфире телеканала CNN.
«Эта работа сосредоточена на том, отвечает ли Украина двум базовым критериям для членства в ЕС — функционирующая демократия и функционирующая рыночная экономика», — пояснил Маасикас. По его словам, с момента подачи Украиной заявки Еврокомиссия начала работать над ее анализом по запросу стран-членов, эту работу планируется завершить до июня.
1 марта Европарламент принял заявку Украины на вступление в Европейский союз. Украинские чиновники, включая президента Владимира Зеленского и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, неоднократно призывали предоставить их стране членство в ЕС, однако европейские лидеры не торопятся с принятием решения. Так, 10 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия Украины в ЕС.
Молдавия и Грузия получили анкеты по заявкам о вступлении в Евросоюз. 8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего визита в Киев передала президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого позволит ЕК рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вопроса о вступлении Украины в сообщество. Украина и Евросоюз в 2014 г. подписали соглашение об ассоциации, которое регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Киева и Брюсселя.