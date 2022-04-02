Медведев оценил вероятность вступления Украины в Евросоюз
Россия не против вступления Украины в Евросоюз, однако сделать это сегодня невозможно без членства страны в НАТО, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Альянс в отношениях с ЕС — «старший партнёр, более зрелый, в отличие от ещё юного, 30-летнего Евросоюза», написал Медведев в своем Telegram-канале.
Украина захотела вступить в ЕС «пуще прежнего», заявил зампред Совбеза.
«Наша позиция украинцам известна: если есть такое желание, вступайте, была бы честь предложена. И вроде европейцы теперь тоже очень захотели Украину. Только есть одна закавыка: опыт последних лет с Черногорией и Македонией свидетельствует, что вход в ЕС происходит не иначе, как через НАТО», — написал Медведев.
Брюсселем, по его словам, «в целом командует Вашингтон», поэтому остается неясным, как Украина может вступить в ЕС без членства в НАТО, рассуждает Медведев. «Ответа нет. Сегодня, получается, никак», — считает политик.
1 марта Европарламент принял заявку Украины на вступление в Европейский союз. Украинские чиновники, включая президента Владимира Зеленского и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, неоднократно призывали предоставить их стране членство в ЕС, однако европейские лидеры не торопятся с принятием соответствующего решения. Так, 10 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия Украины в ЕС.
Украина и Евросоюз в 2014 г. подписали соглашение об ассоциации, которое регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Киева и Брюсселя. Оно предусматривает создание зоны свободной торговли, сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.
Киев представил на переговорах с Москвой письменные предложения, которые предполагают, что Россия не будет возражать против вступления Украины в Евросоюз, заявил 28 марта помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.
Украина не сможет стать членом НАТО несмотря на заявления руководителей военного блока о сохранении политики «открытых дверей», говорил в середине марта Зеленский. 6 марта глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина не будет бороться за заявку на вступление в НАТО. По его словам, члены альянса не готовы даже обсуждать членство страны ближайшие пять-десять лет. При этом Арахамия подчеркнул, что Украина готова обсуждать различные форматы «вне НАТО», в том числе прямые гарантии безопасности от отдельных стран.
11 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Запад допустил ошибку, пообещав Украине членство в НАТО. По его словам, это было предложение, которое страны — члены альянса «не могли гарантировать».