Медведев оценил вероятность вступления Украины в Евросоюз

Украина не сможет стать членом НАТО несмотря на заявления руководителей военного блока о сохранении политики «открытых дверей», говорил в середине марта Зеленский. 6 марта глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина не будет бороться за заявку на вступление в НАТО. По его словам, члены альянса не готовы даже обсуждать членство страны ближайшие пять-десять лет. При этом Арахамия подчеркнул, что Украина готова обсуждать различные форматы «вне НАТО», в том числе прямые гарантии безопасности от отдельных стран.