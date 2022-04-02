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Политика

Медведев оценил вероятность вступления Украины в Евросоюз

Ведомости

Россия не против вступления Украины в Евросоюз, однако сделать это сегодня невозможно без членства страны в НАТО, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Альянс в отношениях с ЕС — «старший партнёр, более зрелый, в отличие от ещё юного, 30-летнего Евросоюза», написал Медведев в своем Telegram-канале.

Украина захотела вступить в ЕС «пуще прежнего», заявил зампред Совбеза.

«Наша позиция украинцам известна: если есть такое желание, вступайте, была бы честь предложена. И вроде европейцы теперь тоже очень захотели Украину. Только есть одна закавыка: опыт последних лет с Черногорией и Македонией свидетельствует, что вход в ЕС происходит не иначе, как через НАТО», — написал Медведев.

Брюсселем, по его словам, «в целом командует Вашингтон», поэтому остается неясным, как Украина может вступить в ЕС без членства в НАТО, рассуждает Медведев. «Ответа нет. Сегодня, получается, никак», — считает политик.

1 марта Европарламент принял заявку Украины на вступление в Европейский союз. Украинские чиновники, включая президента Владимира Зеленского и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, неоднократно призывали предоставить их стране членство в ЕС, однако европейские лидеры не торопятся с принятием соответствующего решения. Так, 10 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия Украины в ЕС.

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Украина и Евросоюз в 2014 г. подписали соглашение об ассоциации, которое регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Киева и Брюсселя. Оно предусматривает создание зоны свободной торговли, сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

Киев представил на переговорах с Москвой письменные предложения, которые предполагают, что Россия не будет возражать против вступления Украины в Евросоюз, заявил 28 марта помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

Украина не сможет стать членом НАТО несмотря на заявления руководителей военного блока о сохранении политики «открытых дверей», говорил в середине марта Зеленский. 6 марта глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина не будет бороться за заявку на вступление в НАТО. По его словам, члены альянса не готовы даже обсуждать членство страны ближайшие пять-десять лет. При этом Арахамия подчеркнул, что Украина готова обсуждать различные форматы «вне НАТО», в том числе прямые гарантии безопасности от отдельных стран.

11 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Запад допустил ошибку, пообещав Украине членство в НАТО. По его словам, это было предложение, которое страны — члены альянса «не могли гарантировать».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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