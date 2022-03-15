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Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО невозможно

Ведомости

Необходимо признать тот факт, что Украина не сможет стать членом НАТО, несмотря на заявления руководителей военного блока о сохранении политики «открытых дверей», заявил президент страны Владимир Зеленский на встрече лидеров стран Объединенных экспедиционных сил. Фрагмент выступления опубликован в Telegram-канале украинского лидера. 

«Понятно, что Украина не является членом НАТО, — мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти. Это правда, и нужно это признавать», — заявил Зеленский.

Помимо этого глава государства в очередной раз призвал НАТО установить бесполетную зону над Украиной. Он также подчеркнул, что страна продолжает бороться за предоставление ей самолетов и противовоздушной обороны (ПВО).

6 марта глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина не будет бороться за заявку на вступление в НАТО. По его словам, члены альянса не готовы даже обсуждать членство страны ближайшие пять-десять лет. При этом Арахамия подчеркнул, что Украина готова обсуждать различные форматы «вне НАТО», в том числе прямые гарантии безопасности от отдельных стран.

8 марта Зеленский сообщил, что «давно охладел» к идее вступления страны в НАТО. «Мы поняли, что НАТО не готов принять Украину – альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией», – заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC.

11 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Запад допустил ошибку, пообещав Украине членство в НАТО. По его словам, это было предложение, которое страны — члены альянса «не могли гарантировать». «Есть моменты, в которых мы могли бы сработать лучше», — подчеркнул он.

В 2014 г. Верховная рада приняла закон об отказе Украины от внеблокового статуса. Летом 2021 г. была принята новая стратегия внешнеполитической деятельности страны, одним из направлений которой стало продолжение курса Украины на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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