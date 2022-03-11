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Боррель назвал ошибкой обещание Украине о вступлении в НАТО

Ведомости

Западные страны совершили несколько ошибок в отношениях с Россией, в том числе обещание Украине о вступлении в НАТО, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью телеканалу TF1.

«Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом. Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать, как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО. Я считаю, что это ошибка – делать обещания, которые не можешь реализовать», — заявил Боррель (цитата по «РИА Новости»).

В 2014 г. Верховная рада приняла закон об отказе Украины от внеблокового статуса. Летом 2021 г. была принята новая стратегия внешнеполитической деятельности страны, одним из направлений которой стало продолжение курса Украины на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать с Россией гарантии безопасности и нейтральный статус Украины, поскольку лидеры европейских стран не готовы предоставлять конкретику в вопросе вступления страны в НАТО. Он добавил, что Киеву необходимы гарантии и точная информация о странах, которые готовы их предоставить.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского «движением в сторону позитива» и отметил, что его следует проанализировать. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявление Зеленского ложью.

Ранее по теме: Лавров назвал ложью слова Зеленского о готовности обсуждать нейтральный статус Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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