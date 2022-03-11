Боррель назвал ошибкой обещание Украине о вступлении в НАТО
Западные страны совершили несколько ошибок в отношениях с Россией, в том числе обещание Украине о вступлении в НАТО, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью телеканалу TF1.
«Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом. Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать, как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО. Я считаю, что это ошибка – делать обещания, которые не можешь реализовать», — заявил Боррель (цитата по «РИА Новости»).
В 2014 г. Верховная рада приняла закон об отказе Украины от внеблокового статуса. Летом 2021 г. была принята новая стратегия внешнеполитической деятельности страны, одним из направлений которой стало продолжение курса Украины на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО.
24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать с Россией гарантии безопасности и нейтральный статус Украины, поскольку лидеры европейских стран не готовы предоставлять конкретику в вопросе вступления страны в НАТО. Он добавил, что Киеву необходимы гарантии и точная информация о странах, которые готовы их предоставить.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского «движением в сторону позитива» и отметил, что его следует проанализировать. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявление Зеленского ложью.