Боррель назвал ошибкой обещание Украине о вступлении в НАТО

«Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом. Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать, как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО. Я считаю, что это ошибка – делать обещания, которые не можешь реализовать», — заявил Боррель (цитата по «РИА Новости»).