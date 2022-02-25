Газета
Политика

Лавров назвал ложью слова Зеленского о готовности обсуждать нейтральный статус Украины

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ложью слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсуждать нейтральный статус республики. Об этом дипломат заявил по итогам переговоров с главами МИД Донецкой и Луганской народных республик.

«Он (Зеленский. — Ред.) сейчас вам просто говорит неправду, врет, по-простому говоря, когда заявляет, что он готов обсуждать нейтральный статус [Украины]», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).

По мнению министра, Зеленский упустил возможности для диалога, когда не принял предложения России об обеспечении безопасности в регионе.

Путин назвал вынужденной мерой военную операцию на Украине

Украинский президент в своем видеообращении в ночь на пятницу заявил, что готов обсуждать с Россией гарантии безопасности и нейтральный статус Украины, поскольку лидеры европейских стран не готовы предоставлять конкретику в вопросе вступления страны в НАТО. Он добавил, что Киеву необходимы гарантии и точная информация о странах, которые готовы их предоставить.

В 2014 г. Верховная рада приняла закон об отказе Украины от внеблокового статуса. Летом 2021 г. была принята новая стратегия внешнеполитической деятельности страны, одним из направлений которой стало продолжение курса Украины на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского «движением в сторону позитива» и отметил, что его следует проанализировать.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса от геноцида и издевательств украинских властей. На Украине объявлено военное положение. 24 февраля Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией и внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

Ранее по теме: Захарова заявила о большом влиянии ядерных амбиций Украины на развитие ситуации

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных