Лавров назвал ложью слова Зеленского о готовности обсуждать нейтральный статус Украины

Украинский президент в своем видеообращении в ночь на пятницу заявил, что готов обсуждать с Россией гарантии безопасности и нейтральный статус Украины, поскольку лидеры европейских стран не готовы предоставлять конкретику в вопросе вступления страны в НАТО. Он добавил, что Киеву необходимы гарантии и точная информация о странах, которые готовы их предоставить.