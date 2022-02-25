Лавров назвал ложью слова Зеленского о готовности обсуждать нейтральный статус Украины
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ложью слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсуждать нейтральный статус республики. Об этом дипломат заявил по итогам переговоров с главами МИД Донецкой и Луганской народных республик.
«Он (Зеленский. — Ред.) сейчас вам просто говорит неправду, врет, по-простому говоря, когда заявляет, что он готов обсуждать нейтральный статус [Украины]», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).
По мнению министра, Зеленский упустил возможности для диалога, когда не принял предложения России об обеспечении безопасности в регионе.
Украинский президент в своем видеообращении в ночь на пятницу заявил, что готов обсуждать с Россией гарантии безопасности и нейтральный статус Украины, поскольку лидеры европейских стран не готовы предоставлять конкретику в вопросе вступления страны в НАТО. Он добавил, что Киеву необходимы гарантии и точная информация о странах, которые готовы их предоставить.
В 2014 г. Верховная рада приняла закон об отказе Украины от внеблокового статуса. Летом 2021 г. была принята новая стратегия внешнеполитической деятельности страны, одним из направлений которой стало продолжение курса Украины на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского «движением в сторону позитива» и отметил, что его следует проанализировать.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса от геноцида и издевательств украинских властей. На Украине объявлено военное положение. 24 февраля Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией и внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.