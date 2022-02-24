Путин назвал вынужденной мерой военную операцию на Украине
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями крупного бизнеса заявил, что ввод российских войск на Украину был вынужденной мерой. По его словам, для России были созданы серьезные риски в сфере безопасности, поэтому стране «не оставили никаких шансов поступить иначе». Трансляция части встречи велась на телеканале «Россия 24».
«Это самое главное, чтобы было понятно: то, что происходит, — вынужденная мера[…] Ну просто не оставили никаких шансов поступить иначе», — сказал Путин. «Я, честно говоря, даже удивлен. Ну ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу», — отметил он.
«Россия остается частью мировой экономики, и в этой связи настолько, насколько она остается этой частью, мы не собираемся наносить ущерб системе, в которой мы сами чувствуем себя частью […] Мы не собираемся наносить ущерб системе мирового хозяйства, в которой мы сами находимся», — добавил президент.
Глава государства пояснил, что власти готовились к возможному введению санкций против России.
«Хотел бы обратиться и к вам (бизнесменам. — Ред.) с призывом отнестись с пониманием к тому, что происходит, и солидарно работать с правительством в поисках тех инструментов, которые поддерживали бы производство, экономику, рабочие места, но исходили из тех реалий, которые складываются», — сказал Путин.
Ранее в ЕС сообщили о введении санкций против 351 депутата Госдумы, которые 15 февраля проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать суверенитет ДНР и ЛНР. Ограничительные меры также распространят на 27 организаций и высокопоставленных лиц, которые, как считают в ЕС, «сыграли роль в подрыве или создании угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Речь идет о членах правительства России, банках, бизнесменах, силовиках и «лицах, ответственных за ведение дезинформационной войны против Украины». Санкции подразумевают «заморозку» активов в ЕС, запрет на предоставление денежных средств, на въезд на территорию союза и транзит через него.
Европейский совет также вводит запрет на финансирование России, ее правительства и Центрального банка. Им будет ограничен доступ к капиталу, финансовым рынкам и услугам ЕС. Также принятый пакет мер включает в себя ограничение экономических отношений с ДНР и ЛНР, в частности импорта и экспорта. Республикам нельзя предоставлять инвестиции и туристические услуги.
Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента России Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о том, как понимать термин «денацификация», сказал: «В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, от профашистских людей и идеологии». Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что страна разрывает дипломатические отношения с Россией на фоне военной операции.