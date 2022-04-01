CNN: США и союзники вряд ли предоставят Украине гарантии безопасности

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что США постоянно обсуждают с Украиной способы помочь ей обеспечить суверенитет и безопасность, однако сейчас нельзя говорить о чем-то конкретном. Европейские чиновники также заявили, что ждут от Киева больше информации, прежде чем брать на себя публичные обязательства. По словам американского чиновника, переговоры с Украиной о гарантиях безопасности находятся на самой ранней стадии.