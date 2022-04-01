CNN: США и союзники вряд ли предоставят Украине гарантии безопасности
США и их союзники обсуждают, как они могли бы предоставить гарантии безопасности Украине, если та откажется от вступления в НАТО в качестве уступки России, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. По их словам, западные страны вряд ли предоставят Украине юридически обязывающие гарантии безопасности, потому что сторонам неясно, являются ли переговоры с Россией чем-то «осязаемым».
В ходе переговоров в Стамбуле 29 марта украинская сторона предложила России не распространять такие гарантии на территорию Донбасса. Один из западных чиновников заявил телеканалу, что Киеву будет недостаточно чего-то другого, чем «полная приверженность защите Украины», а некоторые чиновники администрации президента США считают, что еще один документ типа Будапештского меморандума не будет полезным.
Часть западных официальных лиц скептически относятся к потенциальным гарантиям безопасности, и многие считают, что говорить о них преждевременно. Некоторые официальные лица США были удивлены заявлениям Киева после переговоров в Стамбуле, что гарантии безопасности Украины со стороны Запада могут обсуждаться.
Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что США постоянно обсуждают с Украиной способы помочь ей обеспечить суверенитет и безопасность, однако сейчас нельзя говорить о чем-то конкретном. Европейские чиновники также заявили, что ждут от Киева больше информации, прежде чем брать на себя публичные обязательства. По словам американского чиновника, переговоры с Украиной о гарантиях безопасности находятся на самой ранней стадии.
По итогам переговоров России и Украины в Стамбуле 29 марта Украина, по словам члена ее делегации – главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, предложила идею договора о гарантиях безопасности страны и назвала подходящие для нее страны-гаранты: страны – члены Совбеза ООН (т. е. и Россию), Канаду, Италию, Польшу, Турцию и Израиль.
Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский подтвердил получение письменных предложений Украины. Они включают нейтральный и безъядерный статус страны, подкрепленный международными гарантиями, неприменение силы в отношении Крыма и «отдельных регионов Донецкой и Луганской областей» – термин минских соглашений в отношении ДНР и ЛНР в границах до начала военной операции 24 февраля. В отношении границ Донбасса Мединский заметил, что позиции сторон расходятся. При этом Россия не возражает против стремления Украины вступить в ЕС.