Китай проведет учения в районе Тайваня из-за «ошибочных сигналов» США
Авиация и флот Народно-освободительной армии Китая (НОАК) проведут учения в Восточно-Китайском море и в районе Тайваня из-за «неверных сигналов» США по вопросу принадлежности острова, сообщает китайское телевидение CCTV. Накануне на Тайвань прибыла американская делегация во главе с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.
«Действия американской стороны серьезно нарушают принцип "одного Китая", наносят ущерб политической основе китайско-американских отношений и ведут к дальнейшей эскалации ситуации в Тайваньском проливе», — говорится в сообщении.
Министерство национальной обороны КНР, на заявление которого ссылается CCTV, заявило, что США дали обещание не поддерживать независимость Тайваня. При этом во время своего визита американская делегация послала «серьезный неверный сигнал» сепаратистским силам Тайваня. «Это крайне лицемерно и не вызывает доверия. Китай решительно против этого и уже направил США официальное заявление», — подчеркнуто в заявлении. В учениях примут участие боевые корабли, бомбардировщики, истребители и «другие силы для организации многоцелевого боевого патрулирования» и маневров в морском и воздушном пространстве.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что американская сторона примет все возможные меры, чтобы не допустить воссоединения Тайваня с материковым Китаем силовым путем. «Наша государственная политика состоит в том, что мы примем все возможные меры, чтобы этого никогда не произошло», — подчеркнул он.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 г., после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. КНР считает Тайвань частью своей территории, такой же точки зрения придерживается и Россия.
Отношения США и Тайваня регулируются специальным государственным актом, принятым конгрессом в 1979 г. Особенностями этого документа является то, что в нем декларируется приверженность США «политике одного Китая», в то же время Вашингтон продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.