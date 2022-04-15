МИД России объявил 18 сотрудников представительства Евросоюза персонами нон-грата
Министерство иностранных дел России объявило 18 сотрудников представительства Евросоюза в Москве персонами нон-грата, говорится в заявлении министерства.
Такое решение было принято в ответ на действия Евросоюза, который объявил 5 апреля 19 сотрудников постпредства России в ЕС персонами нон-грата.
«В качестве ответной меры на недружественные действия Евросоюза 18 сотрудников Представительства ЕС в России объявлены «persona nоn grata» и должны будут покинуть территорию Российской Федерации в ближайшее время. Соответствующая нота вручена М.Эдереру», — отмечается в заявлении.
В министерстве также сообщили, что посол Евросоюза в России Маркус Эдерер был вызван в МИД, ему вручили протест из-за высылки дипломатов российского постпредства.
«С российской стороны заявлено об ответственности ЕС за последовательное разрушение создававшейся десятилетиями архитектуры двустороннего диалога и сотрудничества. Указано на необходимость неукоснительного соблюдения Евросоюзом требований Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.», — подчеркнули в МИД.
После начала военной операции России на Украине 24 февраля ряд стран решили выслать часть российских дипработников. 18 марта такой шаг предприняли Латвия, Литва и Эстония. В тот же день Болгария объявила персонами нон грата десять сотрудников российского МИДа в связи с деятельностью, «несовместимой с их статусом».
23 марта польский МИД решил выслать из страны 45 дипломатов РФ по подозрению в шпионаже. МИД Нидерландов 29 марта объявил о высылке из страны 17 российских дипломатов с аналогичной формулировкой, Бельгия — 21. К этим двум странам присоединились Ирландия и Чехия, которые решили выдворить четырех и одного российского дипломата соответственно. После этого Словакия, которая в середине марта уже высылала троих дипломатов, потребовала сократить состав российской дипмиссии еще на 35 человек.
После появления фотографий и видеоматериалов из украинской Бучи 3 апреля этого года о высылке дипломатов России сообщили Германия, Франция, Дания, Италия и др. Германия объявила персонами нон грата 40 сотрудников российского посольства и консульства, Франция — 35, Дания — 15, а Италия — 30 российских сотрудников диппредставительства. Аналогичные меры осуществили власти Норвегии, Люксембурга и Греции. Россия приняла зеркальные меры по отношению к ряду стран, отвергнув все выдвинутые обвинения.