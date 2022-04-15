СКР возбудил уголовное дело из-за фейков о событиях в Буче
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о распространении ложной информации о действиях российских военных в рамках спецоперации на Украине после публикации фото и видео из украинской Бучи, говорится в статье главы СКР Александра Бастрыкина для журнала «Записки следователя».
«Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации")», — говорится в статье.
Бастрыкин заявил, что Минобороны Украины распространило видео в западных СМИ для дискредитации российских войск и «намеренной, заранее спланированной провокации». Глава СКР напомнил, что российские войска вышли из Бучи 30 марта, а на следующий день мэр города опубликовал видео, в котором не было информации об убийствах мирных жителей.
3 апреля западные СМИ и украинские власти опубликовали фото и видео, которые якобы доказывают причастность российских военных к убийствам мирных жителей в Буче. После этого западные страны ввели новые санкции в отношении России, объявили о высылке российских дипломатов из своих столиц, а Генассамблея ООН проголосовала за временную приостановку членства России в Совете ООН по правам человека.
Минобороны России отвергло обвинения и назвало публикацию видео провокацией. Российские дипломаты дважды просили провести отдельное заседание Совбеза ООН по ситуации в Буче, однако Великобритания – председатель в Совбезе – оба раза отказала в этом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отверг обвинения России в событиях в Буче и призвал провести независимое расследование.