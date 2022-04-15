СКР возбудил уголовное дело из-за фейков о событиях в Буче

3 апреля западные СМИ и украинские власти опубликовали фото и видео, которые якобы доказывают причастность российских военных к убийствам мирных жителей в Буче. После этого западные страны ввели новые санкции в отношении России, объявили о высылке российских дипломатов из своих столиц, а Генассамблея ООН проголосовала за временную приостановку членства России в Совете ООН по правам человека.