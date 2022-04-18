Кадыров анонсировал «конкретный результат» в операции на Украине

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». Российские атаки начались сразу по многим направлениям. Но спустя более чем месяц после начала операции Минобороны РФ заявило о сокращении боевых действий на Киевском и Черниговском направлениях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил это решение «жестом доброй воли».