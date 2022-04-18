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Кадыров анонсировал «конкретный результат» в операции на Украине

Ведомости

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о начале «конкретной спецоперации» и достижении «конкретного результата» на Украине. Видеозапись со своим обращением он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Сейчас начнется конкретная спецоперация, сейчас будет конкретный результат, они сами напросились, так скажем, украинцы. Сейчас начнется конкретная спецоперация, и будут хорошие показатели, хорошие результаты», — сказал Кадыров.

По его словам, украинским военнослужащим необходимо «оставить свои позиции» и «бежать» к расположению российских войск, которые их «примут и накормят, напоют, все сделают». Кроме этого, глава Чечни призвал не вести переговоры с украинской стороной. Ситуацию на Украине Кадыров охарактеризовал как проблему, требующую решения «с корнями».

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». Российские атаки начались сразу по многим направлениям. Но спустя более чем месяц после начала операции Минобороны РФ заявило о сокращении боевых действий на Киевском и Черниговском направлениях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил это решение «жестом доброй воли».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных