Кадыров анонсировал «конкретный результат» в операции на Украине
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о начале «конкретной спецоперации» и достижении «конкретного результата» на Украине. Видеозапись со своим обращением он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Сейчас начнется конкретная спецоперация, сейчас будет конкретный результат, они сами напросились, так скажем, украинцы. Сейчас начнется конкретная спецоперация, и будут хорошие показатели, хорошие результаты», — сказал Кадыров.
По его словам, украинским военнослужащим необходимо «оставить свои позиции» и «бежать» к расположению российских войск, которые их «примут и накормят, напоют, все сделают». Кроме этого, глава Чечни призвал не вести переговоры с украинской стороной. Ситуацию на Украине Кадыров охарактеризовал как проблему, требующую решения «с корнями».
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». Российские атаки начались сразу по многим направлениям. Но спустя более чем месяц после начала операции Минобороны РФ заявило о сокращении боевых действий на Киевском и Черниговском направлениях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил это решение «жестом доброй воли».