Кадыров пообещал наступление «на все города Украины»

«Задачи ясны, и мы уже начинаем работать конкретно, точечно, и будет наступательная волна […] не только в Мариуполе, но и во всех других населенных пунктах, городах и селах. Но Луганск и Донецк полностью в первую очередь освободим, такая задача поставлена главнокомандующим, […] президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — сказал он в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.