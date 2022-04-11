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Кадыров пообещал наступление «на все города Украины»

Ведомости

Российские войска планируют наступление «во всех населенных пунктах, городах и селах» Украины, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, в первую очередь планируется освободить Луганск и Донецк, поскольку именно такая задача поставлена президентом России Владимиром Путиным.

«Задачи ясны, и мы уже начинаем работать конкретно, точечно, и будет наступательная волна […] не только в Мариуполе, но и во всех других населенных пунктах, городах и селах. Но Луганск и Донецк полностью в первую очередь освободим, такая задача поставлена главнокомандующим, […] президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — сказал он в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Кадыров также заявил, что российские войска собираются «забрать Киев и все остальные города» Украины, но после уточнил, что цели «забрать города» нет, цель — «уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов».

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Через два дня после начала спецоперации Кадыров подтвердил, что в ней принимают участие подразделения из Чечни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных