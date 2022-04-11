Кадыров пообещал наступление «на все города Украины»
Российские войска планируют наступление «во всех населенных пунктах, городах и селах» Украины, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, в первую очередь планируется освободить Луганск и Донецк, поскольку именно такая задача поставлена президентом России Владимиром Путиным.
«Задачи ясны, и мы уже начинаем работать конкретно, точечно, и будет наступательная волна […] не только в Мариуполе, но и во всех других населенных пунктах, городах и селах. Но Луганск и Донецк полностью в первую очередь освободим, такая задача поставлена главнокомандующим, […] президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — сказал он в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.
Кадыров также заявил, что российские войска собираются «забрать Киев и все остальные города» Украины, но после уточнил, что цели «забрать города» нет, цель — «уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов».
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Через два дня после начала спецоперации Кадыров подтвердил, что в ней принимают участие подразделения из Чечни.