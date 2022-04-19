Трамп заявил о необходимости переговоров между Россией и Украиной
Экс-президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину к урегулированию конфликта путем мирных переговоров, передает американская газета The Hill.
«Нет смысла, если Россия и Украина не сядут за стол переговоров и не разработают соглашение», — подчеркнул бывший глава Белого дома. 13 марта Трамп заявил, что ситуация вокруг Украины может перерасти в Третью мировую войну. Накануне российской спецоперации, 23 февраля, экс-президент США назвал гениальным решение Путина признать независимость ДНР и ЛНР.
Трамп также заявлял, что расценивал стягивание российских войск к украинской границе как способ ведения переговоров со стороны президента Владимира Путина, поэтому решение о военной операции удивило его. Он признался, что считал, будто Путин собирается заключить сделку с США и другими государствами. «Я думаю, что он изменился. Это очень печально для всего мира. Он очень сильно изменился», — добавил экс-президент США. Также Трамп выразил уверенность в том, что при нем Россия не начала бы военную операцию и что он «очень хорошо ладил с Путиным».
Первые три раунда переговоров России и Украины прошли в Белоруссии: в Гомеле и Беловежской пуще. По их итогам стороны договорились о работе гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из зон боевых действий. Затем переговоры прошли в Анталье на уровне министров иностранных дел и в Стамбуле — на уровне делегаций. В результате Минобороны России решило отвести войска с Киевского и Черниговского направлений, а Киев передал Москве письменные предложения по будущему мирному договору. В них предлагается установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также ее отказ от возвращения Крыма силовым путем.
12 апреля Путин заявил, что украинская сторона отошла от достигнутых на российско-украинских переговорах в Стамбуле договоренностей и вернула этот процесс в тупиковую ситуацию. «Теперь уже требования безопасности — это одно, а вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей. То есть опять вернулись в тупиковую для себя и для всех нас ситуацию», — отметил глава государства. Он также подчеркнул, что переговорная позиция, с которой выступает украинская сторона, часто меняется.