Трамп выразил удивление решением Путина начать военную операцию на Украине
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что расценивал стягивание российских войск к украинской границе как способ ведения переговоров со стороны президента Владимира Путина, поэтому решение о военной операции удивило его.
«Я удивлен. Я думал, он [Путин] вел переговоры, когда посылал свои войска к границе. Я думал, что это был трудный, но разумный способ ведения переговоров», — сказал американский политик в интервью The Washington Examiner.
Трамп признался, что считал, будто Путин собирается заключить сделку с США и другими государствами. «А потом он вошел [на Украину]. Я думаю, что он изменился. Это очень печально для всего мира. Он очень сильно изменился», — добавил экс-президент США. Также Трамп выразил уверенность в том, что при нем Россия не начала бы военную операцию и что он «очень хорошо ладил с Путиным».
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Целью таковой Путин назвал защиту населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков уточнил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.
13 марта Трамп заявил, что ситуация вокруг Украины может перерасти в Третью мировую войну. При этом накануне российской спецоперации, 23 февраля, экс-президент США назвал гениальным решение Путина признать независимость ДНР и ЛНР.