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Трамп выразил удивление решением Путина начать военную операцию на Украине

Ведомости

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что расценивал стягивание российских войск к украинской границе как способ ведения переговоров со стороны президента Владимира Путина, поэтому решение о военной операции удивило его.

«Я удивлен. Я думал, он [Путин] вел переговоры, когда посылал свои войска к границе. Я думал, что это был трудный, но разумный способ ведения переговоров», — сказал американский политик в интервью The Washington Examiner.

Трамп признался, что считал, будто Путин собирается заключить сделку с США и другими государствами. «А потом он вошел [на Украину]. Я думаю, что он изменился. Это очень печально для всего мира. Он очень сильно изменился», — добавил экс-президент США. Также Трамп выразил уверенность в том, что при нем Россия не начала бы военную операцию и что он «очень хорошо ладил с Путиным».

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Целью таковой Путин назвал защиту населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков уточнил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

13 марта Трамп заявил, что ситуация вокруг Украины может перерасти в Третью мировую войну. При этом накануне российской спецоперации, 23 февраля, экс-президент США назвал гениальным решение Путина признать независимость ДНР и ЛНР. 

Ранее по теме: Трамп назвал гениальным решение Путина признать ДНР и ЛНР

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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