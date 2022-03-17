Трамп выразил удивление решением Путина начать военную операцию на Украине

Трамп признался, что считал, будто Путин собирается заключить сделку с США и другими государствами. «А потом он вошел [на Украину]. Я думаю, что он изменился. Это очень печально для всего мира. Он очень сильно изменился», — добавил экс-президент США. Также Трамп выразил уверенность в том, что при нем Россия не начала бы военную операцию и что он «очень хорошо ладил с Путиным».